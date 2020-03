Jorge Drexler señala que él y su familia dio positivo en coronavirus

View this post on Instagram

Querid@s amig@s: tienen una oportunidad única de no cometer los mismos errores que cometimos en España e Italia. Den un ejemplo al mundo: Quédense en sus casas. Evitemos el pico de contagio masivo. Es la única forma de no saturar los sistemas de salud y permitir que los casos graves se salven. Ya pasamos la etapa del #codoconcodo ahora toca QUEDARSE EN CASA 0 SALIDAS 0 VISITAS #quedarseencasahoymismo #cuidemosanuestrosmayores #cuidemosanuestropersonalsanitario