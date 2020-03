Luis Caycho , exesposo de Lucía de la Cruz , se encuentra en Barcelona, España, en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus . El último viernes, en comunicación con “Mujeres al mando”, el popular ‘Chamaco’ se mostró visiblemente afectado por el impedimento de volver al Perú, y estalló en llanto por estar lejos de su familia.

Ante sus declaraciones, Lucía de la Cruz salió al frente para enviarle un contundente mensaje pues, para la cantante de música criolla, Caycho estaría haciendo un show de una situación delicada.

“Él quería salir en televisión para hacer show, y le he dicho: ‘No puedes hacer eso’, porque solo hay problemas para entrar y salir de España, pero tampoco se debe generar pánico”, enfatizó al diario Trome.

Como se recuerda, el popular ‘Chamaco’ se quebró al hablar con su madre y le pidió que tome sus precauciones. “Mamá, cuídate mucho, haz caso a lo que dice el gobierno de Perú, toma las precauciones porque esto no es un juego. Yo sé que va a pasar, pero esto no es un juego”, dijo en televisión nacional un conmocionado Luisito.

Además, le pidió a su progenitora que cuide a sus pequeños si no llega a volver. "Quiero que me prometas algo mamita a nivel nacional. Si es que de repente no puedo regresar al Perú quiero que cuides mucho a mis hijos (...) Tú sabes como padre lo que estoy sufriendo, cuídalos mucho, son lo único que tengo y son el motor y motivo por el que estoy acá”, dijo entre lágrimas.

