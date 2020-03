Marvel Studios se suma a la lista de compañías que ponen pausa a sus producciones debido a la pandemia del coronavirus. La producción de la película “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” acaba de ser suspendida por un posible contagio del director Destin Daniel Cretton.

Según reveló el portal The Hollywood Reporter, el cineasta se puso en aislamiento temporal –de forma voluntaria- por la recomendación de un médico, mientras espera los resultados de una prueba para el COVID-19.

De acuerdo a las fuentes del citado portal, la producción de “Shang-Chi” consta de dos partes: la primera –grabándose en Australia- se detendrá temporalmente “con mucha precaución”, mientras la segunda “continuará temporalmente”. Los resultados de Cretton se sabrán la próxima semana.

“Como muchos de ustedes saben, Destin, nuestro director, tiene un bebé recién nacido. Quería ejercer precaución adicional dado el entorno actual y decidió hacerse la prueba de Covid-19 hoy. Actualmente se autoaisla bajo la recomendación de su médico. Mientras espera los resultados de la prueba, estamos suspendiendo la producción de la primera unidad con mucha precaución hasta que obtenga los resultados la próxima semana. La segunda unidad y fuera de producción continuará normalmente. Nos comunicaremos con todos el martes para la última actualización. Este es un momento sin precedentes. Apreciamos la comprensión de todos mientras trabajamos en esto”, recoge THR de un comunicado para el equipo de producción.

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” es la segunda producción cinematográfica con sede en Australia que se ve afectada por un retraso relacionado con COVID-19 esta semana, y es que el trabajo de la próxima película biográfica de Elvis a cargo de Baz Luhrmann también se detuvo después de que Tom Hanks dio positivo por el virus.

La película de Marvel Studios, protagonizada por Simu Liu como ‘Shang-Chi’, Tony Leung como el verdadero ‘Mandarín’, y Awkwafina, tiene programado su estreno en cines en febrero de 2021; sin embargo, hasta el momento no se sabe si se postergará la fecha debido al coronavirus.

