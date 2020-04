View this post on Instagram

La cuarentena nos encontró en medio de una isla! 🌴🌊 . . Hoy se supone que estaríamos ya fuera de Brasil, Kassandra por fin conocería a su abuela paterna, ella está en Alemania ansiosa por conocerla, pero las fronteras se cerraron y aquí se ha prohibido también el transporte marítimo público y privado, así que de momento no podemos ir ni al pueblo más cercano, los planes cambiaron para todos. . Ahora ¿que hacemos? Lo mismo que todos debemos hacer, disfrutar cada minuto de vida en el lugar en el que nos encontremos y junto a las personas con las que estemos, después de todo nadie sabe hasta cuando tendremos esa dicha. . . . #culturapositiva #gratitud #cuarentena