Tras el brote del coronavirus (COVID-19) en nuestro país, diversos artistas se han visto afectados económicamente debido a que han tenido que suspender sus actividades ante la prohibición de eventos masivos para evitar el contagio del virus.

Por ello, la cantante Amy Gutiérrez se mostró a favor de que el gobierno entregue un bono para los artistas.

"Yo pienso que sí debería haber un bono para los artistas, me gustaría que no nos dejen para el final y sí, piensen en una solución para nosotros que no podemos ni trabajar”, comentó en radio La Zona.

La intérprete de “No me acuerdo” argumentó que debido a la crisis sanitaria que se vive en el país no puede vivir de su trabajo. “La gente piensa que podemos vivir de todo lo que hemos ganado, pero si es que no hay trabajo ya no podemos vivir de lo que hacemos”, acotó.

Gutiérrez agregó que muchos músicos se han visto perjudicados y sus recursos cada vez son más escasos.

"Los músicos trabajan mucho y ganan por hora, entonces hay un equipo de trabajo que tengo que ayudarlos y no tengo cómo, tengo que estar allí buscando la oportunidad para poder tener ingresos y poder repartir y ayudarlos”, agregó la cantante.

VIDEO RECOMENDADO

La reacción de Renzo Schuller ante el protocolo de delivery

La reacción de Renzo Schuller ante el protocolo de delivery