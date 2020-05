View this post on Instagram

Cuando creas realmente en algo y sientas en el fondo de tu corazón que estás haciendo bien y que ha llegado a ti por algo. ¡NUNCA TE RINDAS! •Soy Artista aliada de la educación• Y nos vemos en esta nueva etapa de #Aprendoencasa SIEMPRE de la mano de nuestros MAESTROS que son ellos quienes se merecen nuestros aplausos por todo el esfuerzo que están haciendo realizando el contenido del programa de tv, desarrollando las sesiones frente a las cámaras y desde sus casas en las clases virtuales. Todos estamos trabajando en equipo multidisciplinariamente y cada uno desenvolviendo su rol profesional en un medio AUDIOVISUAL. Estoy agradecida de ser el nexo entre el televidente, los maestros y la educación, siendo estímulo para conectarlos con el aprendizaje. . . En esta nueva etapa me toca CONDUCIR la Franja PRIMARIA 5to y 6to grado. ¡Estén atentos a la nueva programación! Comenzamos haciendo 5 programas al día en tiempo récord para sacar adelante este proyecto, hoy hay un panorama más organizado y se unen nuevos profesionales en la conducción y en la docencia, con más horas de transmisión. Se viene renovado y como todo es un proceso, con grandes mejoras! 🌟 Sigamos impulsando también este tipo de iniciativas en nuestra televisión. 💪🏽♥️🇵🇪 . . •••Los invito a darle una mirada a los programas e investiguen antes de emitir comentarios que no sean constructivos que únicamente desgastarán su energía••• #educacion #arte #cultura #conduccion #quedateencasa #elrespetoseaprendeencasa #patriciabarreto @mineduperu @tvperuoficial @canalipe