Beto Ortiz pide mayor resguardo en la frontera de Perú y Ecuador

Beto Ortiz regresó de Estados Unidos a Perú y, actualmente, se encuentra cumpliendo la cuarentena en un hotel de Lima. En comunicación con el programa “Magaly TV: La Firme”, el periodista contó cómo vive sus días de aislamiento social.

“(Magaly) Tú has dicho que estoy confinado, pero yo creo que mi vida anterior se parecía mucho a esto porque yo no siento gran diferencia, salvo que no puedo pasar la puerta del cuarto. Todo lo que hago en el cuarto es casi todo lo que hago en mi vida”, le dijo Beto a la popular ‘Urraca’.

Asimismo, el exconductor de “El valor de la verdad” señaló que los trabajadores del hotel donde se encuentra le brindan mucha ayuda y explicó cómo desinfectan su ropa.

“La rutina dentro del hotel es increíble (…) Porque nadie puede salir de sus cuartos, todos debemos asumir una serie de responsabilidades y los chicos que trabajan en el hotel nos tratan de ayudar, dejando la comida, la ropa de cama. Se llevan la ropa a donde tienen que lavarla a altas temperaturas. Hay una serie de cosas que la gente no sabe y que se están implementando en más hoteles”, acotó.

Por otro lado, el periodista hizo un llamado a las autoridades a prestar mayor atención en la frontera entre Perú y Ecuador.

“La frontera norte al parecer necesita mucho más vigilancia. He recibido llamadas de amigos corresponsales allá que están muy preocupados porque a veces, tú sabes que por más que la frontera esté cerrada, pagando una ‘coima’ o ‘aceitando’ a alguien consigues pasar y ya sabemos cómo está la situación de terrible en el hermano país de Ecuador”, denunció.

"Así que quiero hacer un llamado para que se ponga especial cuidado y atención en el resguardo de esa frontera”, agregó en su pedido al Gobierno peruano.

