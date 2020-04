En una entrevista que ofreció al programa radial que conduce Carlos Galdós, Magaly Medina contó cómo ha impactado el brote del coronavirus (COVID-19) tanto en su centro de trabajo como en su hogar.

La figura de ATV sostuvo que su esposo, Alfredo Zambrano, se ha visto perjudicado porque ha tenido que paralizar las actividades de su notaría. Incluso, Galdós bromeó con que ahora ella es la encargada de “llevar los frejoles” a casa.

“Yo soy la única que trabajo. Las notarías están paralizadas, ni siquiera están autorizados hacer trabajo online. Mi marido tiene 60 personas a su cargo y no están recibiendo ingreso de ningún tipo y en esa situación deben estar muchos trabajadores independientes, emprendedores, es un lío grande. Felizmente yo estoy trabajando”, narró.

En otro momento, Medina contó que su programa no busca competir con los noticieros pues la información que viene ofreciendo en los últimas días en “Magaly TV: La Firme”, son de corte social.

“Sin tocar mucha la actualidad porque no puedo competir con Juliana, yo toco temas que ella no puede tocar. Yo le doy más al caso social. A mí me gusta tocar más el tema de los héroes anónimos”, sostuvo.

Asimismo, la periodista confesó que le ofrecieron emitir programas grabados; sin embargo, rechazó la oferta. “Lo más fácil es irme a mi casa, poner programas grabado, podría ser pero no es mi estilo, es como que a un soldado le digan ‘no te vas a la guerra, te vas a descansar’”, acotó.

Antes de terminar la entrevista, el locutor de radio bromeó con Magaly y dijo que no había sido contagiada con el COVID-19 por una singular razón. “Y el virus a ti, ni en joda te ha entrado. Virus con virus no pega. El virus dice ahí no me meto, me manda al escuadrón de urracos me investigan. Te agradezco la conversación”, el comentario de Galdós generó la risa de la periodista.

