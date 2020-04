En la reciente edición de su programa radial, Carlos Galdós se quebró al revelar que desde hace un mes no ve a sus hijos debido a la crisis que vive el país por el brote del coronavirus (COVID-19)

“A echar mano nosotros mismos, afuera no hay nada gente, afuera todo está muy jodido. Todos estamos en esto. ¿Qué creen que yo no tengo ahorita ganas de llorar? Cuando me ven con el celular es porque estoy recibiendo noticias de … literalmente, al igual que tú seguro. Yo tampoco estoy viendo a mis hijos hace un mes. Si yo vivo peleándome con esto, me volvería loco”, narró con la voz entrecortada.

Asimismo, Galdós confesó que el aislamiento social le ha servido para reflexionar respecto a ciertas aspectos de su vida.

“Tengo una hora al día en que me jode todo y me quiebro. Créanme que las llamadas de ustedes me matan, está bien. No estamos diciendo no llamen, ese no es el mensaje. Cuento cómo nos sentimos. Estamos todos en esto. Lo sentimos. No nos podemos pelear con esto. Esto es lo que hay. Salté de ese chat donde solo pasan malas noticias (...) Me estoy reconciliando con equis seres y ellos también conmigo y eso es bueno. Mi mirada de la vida está cambiando, me doy cuenta que no necesito tantas cosas”, señaló.

