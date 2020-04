El nombre de Jaime Chincha se volvió tendencia en Twitter tras protagonizar peculiar reacción al ver toser a la ministra de Economía. Esta situación se dio en el programa radial del periodista, donde tuvo una conversación con María Antonieta Alva.

La entrevista en vivo se manejó con normalidad hasta que la ministra comenzó a toser y no tenía una mascarilla en plena pandemia del coronavirus (COVID-19).

El hombre de prensa no pudo evitar su sorpresa y abrió los ojos de manera llamativa. Ello provocó que los cibernautas crearan divertidas reacciones en redes sociales, especialmente en Twitter.

“R.I.P. Jaime Chincha, vuela alto”, “De qué cara hablan, si su cara siempre ha sido así”, “La cara de Jaime Chincha lo fue todo, qué gracioso” y “Chincha sintió el terror en ese preciso momento”, fueron algunos de los mensajes que se compartieron en redes.

Lo bueno es que Jaime Chincha ha bajado de peso.



pic.twitter.com/AjiGYUwlWG — Mauricio (@nextaxboy) April 21, 2020

Por otro lado, algunos usuarios de Twitter cuestionaron a la ministra por no usar su propia mascarilla en plena entrevista.

“Fuera de bromas, la ministra debería de tener un tapaboca al igual que Jaime Chincha, ese es el ejemplo que nos dan. Todavía tose y no se cubre" y ”Yo sé que es cómica la expresión de Jaime Chincha, pero no es para menos, porque lo que no es gracioso es que un entrevistado en estudio se aparezca en estos tiempos sin mascarilla. Y peor siendo autoridad", sentenciaron algunos tuiteros.

Irresponsables, por no ponerse mascarilla. El tetudo @JaimeChincha se asustó. La miró horrorizado y "con unos ojazos" a la Ministra. 😷😷🤷‍♂️ pic.twitter.com/WULdOScG3I — 🍀 C. J. Tesla 🍀 🏈🎾⚽️🏀🥊 (@CTJnogma) April 20, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina comunica que trabajadores de su programa tienen coronavirus

Magaly Medina se refiere a los trabajadores de su programa que tienen coronavirus. (Video: ATV)