Juliana Oxenford a Milagros Leiva: “Los periodistas no somos los reyes del mundo”

Continúa la polémica. La periodista Juliana Oxenford aprovechó su programa en ATV para referirse a la reciente intervención que tuvo Milagros Leiva en plena cuarentena por coronavirus (COVID-19).

Según señaló la presentadora de ‘Al estilo Juliana’, Milagros Leiva tenía papeletas y por eso actuó de manera incorrecta durante su intervención. “Ella (Milagros Leiva) no se equivoca. ¿Quién eres, Dios? Si así trabajas para tu país, no trabajes más por favor. Hay información súper importante que está circulando en redes de gente que es muy honesta y muy transparente a la hora de comunicar, ellos dicen que (Milagros) Leiva tenía varias papeletas. Si uno suma las deudas que tiene por sus papeletas impagas”, sentenció en su programa de ATV.

“Esto no está bien. A mí me han parado y me ha causado rabia, pero no voy a estar maltratando a la policía porque no todos están obligados a reconocerte señora Leiva. Tú tienes que presentar tu documento, tu Soat, tu brevete, tu salvoconducto, tu cartita del canal y tu carnet de prensa”, agregó Juliana Oxenford .

En otro momento, Juliana Oxenford señaló que Milagros Leiva le faltó el respeto a las autoridades y que no es un ejemplo para los futuros periodistas del Perú.

“No tenemos corona, los periodistas no somos los reyes del mundo... Uno no se debe aprovechar del título de periodista... Estas no son las formas, llamas al general para minimizar el trabajo de los oficiales que tenías al frente. Eso no se hace. Tú no puede tuitear y llamar mentirosa a una policía. Siempre eres la buena del cuento Milagros Leiva y estás dando un pésimo ejemplo a los chicos que quieren ser periodistas", dijo la figura de ATV.

Milagros Leiva es intervenida por la Policía en estado de emergencia.

