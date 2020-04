Las cámaras de “Magaly TV, la firme” captaron a la modelo Karen Dejo en una casa de playa en Punta Negra en compañía de Ricardo Arrieta, expareja de Rosángela Espinoza. El programa de espectáculos indicó que la chica reality vive en San Miguel y cuestionó cómo hizo para llegar hasta el sur en medio del aislamiento social obligatorio (cuarentena) para enfrentar el coronavirus (COVID-19).

Las imágenes muestran a Dejo limpiando una de las habitaciones de una casa en Punta Negra junto a su acompañante. El informe indicó que la pareja estuvo sábado y domingo en dicho lugar. “Dinos el secreto para teletransportarse de San Miguel a Punta Negra”, dijo Magaly Medina al finalizar las imágenes.

Como se recuerda, Karen Dejo fue criticada por tramitar un pase especial de tránsito en medio de la cuarentena por coronavirus (COVID-19). La chica reality se defendió y mandó un comunicado desde su cuenta personal de Instagram donde se justifica.

Según Karen Dejo, ella se encontraba en una residencia alquilada fuera de Lima (que debía entregar el 31 de marzo) cuando el presidente Martín Vizcarra amplió la inmovilización obligatoria al 12 de abril. Así que tuvo que acercarse a una comisaría, donde le recomendaron tramitar el pase.

“El estado de emergencia comenzó cuando yo estaba en mi casa alquilada fuera de Lima, ahí se dio el anuncio de inamovilidad hasta el 30 de marzo y tenía que entregar la casa en la que me encontraba el 31 de marzo”, contó.

“Me acerqué a la comisaría de San Bartolo a dar a conocer mi casa y preguntar si daban algún documento o permiso para regresar a mi casa en San Miguel. Me dijeron que no, pero me recomendaron el permiso que se sacaba por internet. Me recomendaron también lleve conmigo los recibos de agua y luz de la casa de San Bartolo, así como el DNI de mi hija y el mío que evidencie que vivo en San Miguel”, agregó en su explicación.

Dejo finalizó su mensaje a sus seguidores indicando que se colocó como “responsable de persona dependientes” porque cuida de su madre, abuela e hija.





VIDEO RECOMENDADO

Patricio Parodi niega ser una persona agresiva y muestra evidencia

Patricio Parodi niega ser una persona agresiva y muestra evidencia