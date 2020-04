El cantante Leonard León habló sobre los nuevos resultados de la prueba de COVID-19 que se realizó el 20 de abril y de las críticas que ha recibido en redes sociales. Esto, luego que se propagaran unas supuestas imágenes en las que sale a la calle estando contagiado a otras personas con el nuevo coronavirus.

En una videollamada al programa “En boca de todos”, el cumbiambero señaló que se realizó la prueba de hisopado hace una semana en una clínica privada. Esta salió negativa, mostrando la recuperación del cantante.

León señaló que llevaba más de 37 días sin salir de su departamento y evitó el contacto con su familia hasta que no se conozca el resultado de dicha prueba. “Me sacaron la prueba rápida el 11 de abril salió el resultado mixto. Esto significa que tú ya estás recuperado del proceso del virus”, señaló.

“Aún así, a mí me generaban ciertas dudas. Pedí al Ministerio de Salud si podían hacerme una prueba de hisopado, no me contestaron. Tomé la decisión de hacerlo de forma particular, sobre todo por la cantidad de insultos que he recibido en las redes sociales”, agregó.

Luego de recibir la noticia que estaba sano decidió con su pareja, Olenka Cuba, contratar a una empresa para desinfectar su departamento.

Críticas por supuesta exposición

Sobre las críticas que recibió en redes sociales, la expareja de Karla Tarazona confesó que hasta ahora lo siguen atacando. “Lamentablemente la gente está totalmente desinformada y hay influencers que incitan a la violencia”, contó.

Sobre las fotografías del cantante en la calle que circularon en las redes sociales, León afirmó que sí se trata de él, pero era de cuando se dirigía a su vivienda antes de conocer que tenía COVID-19. “Las redes sociales son así, cualquier persona puede comentar”, sentenció.

