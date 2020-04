Luego que fuese cuestionada en redes sociales por seguir emitiendo su programa en vivo pese a que parte de su equipo de trabajo fue contagiado con coronavirus, Magaly Medina salió al frente y argumentó los motivos por los que “Magaly TV: La Firme” se seguirá trasmitiendo en medio de la pandemia.

“La gente común y corriente puede decir lo que quiera, lo que el público no sabe es que nosotros elegimos este oficio como si fuera un sacerdocio, somos como los policías, los médicos, las enfermeras que siempre están en el frente de batalla. Ahorita ni siquiera estoy haciendo entretenimiento, sino periodismo duro y puro”, dijo en una entrevista con el diario Trome.

La figura de ATV enfatizó que como periodistas tienen la obligación de informar bajo cualquier circunstancia. Incluso, señaló que medios como la CNN, la BBC o el New York Times no paran porque tengan bajas en su equipo.

“En una guerra siempre habrá bajas, como nos pasa, pero el programa no puede parar a menos que me enferme y de repente lo haga virtual, no lo sé. Los periodistas somos así, tenemos que informar o ¿crees que la CNN, la BBC o el New York Times paran porque tienen bajas en sus equipos? Tenemos que estar ahí para contarle al mundo lo que está sucediendo”, precisó.

Asimismo, Magaly tildó de periodista de “balcón” a sus colegas que la han cuestionado en redes. “Esos colegas periodistas que critican lo hacen porque nunca han hecho calle, no saben lo que es esto, es muy fácil escribir desde la comodidad de tu casa, esto es periodismo real, no de balcón. Yo solo me debo a mi público”, enfatizó.

Por otro lado, la conductora de “Magaly TV: La Firme” contó que sus trabajadores “que han dado negativo y tienen los síntomas se les ha hecho el hisopado y que todos están a la espera del resultado”.

Además, reveló que ella se hará “la prueba molecular porque hay que descartar cualquier cosa hasta que la pandemia pase, ahorita el canal nos está dando las facilidades del caso”.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia: padres de cantante salen juntos a comprar

Yahaira Plasencia: padres de cantante salen juntos a comprar