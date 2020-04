Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para referirse a los trabajadores de “Magaly TV: La firme” que dieron positivo a la prueba de COVID-19.

La periodista de ATV señaló que su espacio televisivo continuará, pese a que su productor general y dos de sus reporteros se encuentran en cuarentena.

“Hoy hemos pasado la prueba rápida [de coronavirus] y hay positivos asintomáticos. Hay miembros de mi equipo con todos los síntomas, posiblemente contaminados, pero que en la prueba rápida dieron negativo y estamos esperando el resultado del hisopado para saberlo", explicó.

En otro momento, Medina expresó su molestia por algunas personas que se refieren a sus compañeros como “apestados”.

“Los que estamos acá vamos a seguir con el programa porque esto es parte de... Lo que me gustaría decir es que me da mucha pena que haya gente adulta tan ignorante que pueda decirle a un niño, al hijo de uno de mis trabajadores y de mis compañeros, que su papá está infectado como si fuera un apestado. Hay que hablar con propiedad y con equilibrio sobre esta pandemia y no asustar innecesariamente", dijo.

“No hay que enseñar a nuestros hijos a discriminar por tener COVID-19, hay que aprender de eso. Yo estoy muy orgullosa del equipo que trabaja conmigo y acá los que estamos en frente seguiremos apoyándonos, cuidándonos y solidarizándonos”, concluyó.

Magaly Medina se refiere a los trabajadores de su programa que tienen coronavirus. (Video: ATV)

