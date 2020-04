En la cuenta oficial de Instagram de Angie Jibaja se difundió un comunicado, en el que se pidió a sus fanáticos una colecta para ayudar a la exmodelo a cubrir los gastos de la operación a la que fue sometida y el tratamiento que viene recibiendo en una clínica de Surco luego de ser baleada por Ricardo Márquez Michieli.

Sin embargo, Magaly Medina se mostró en contra de la iniciativa organizada por sus amigos y familiares, y desde su programa “Magaly TV: La Firme”, que se transmite por la señal de ATV, envió un duro mensaje.

“Hay un comunicado en la página de Angie Jibaja. En este comunicado se pide la ayuda de los amigos, de la familia y de todos los ciudadanos de buen corazón para pagar los gastos de la clínica que ascienden a los 30,000 soles”, indicó inicialmente.

“A mí lo que me llama la atención de este comunicado (...) No quiero que me digan que no soy empática... Soy empática, pero creo que hay una persona que ha tenido todas las oportunidades”, indicó Magaly Medina.

Asimismo, la periodista cuestionó que la familia de Jibaja no sea sincera al pedir dinero para pagar la deuda con la clínica.

“Ha tenido todas las oportunidades de crecer, todas las oportunidades se le ha dado, aquí seguimos apelando a que ella está enferma, todos sabemos que Angie sufre una enfermedad crónica (...) Yo no sé por qué la familia y sus amigos hablan de una parte de la enfermedad, también tendrían que ser claros y honestos y aceptar que ella a lo largo de los años ha tenido un problema con las drogas del cual no se ha podido recuperar”, menciona Magaly Medina.

En ese sentido, la figura de ATV señaló que la expareja de Jean Paul Santa María debe asumir sus responsabilidades, pues debido a la crisis que se vive en el país debido a la expansión del coronavirus (COVID-19) hay muchas familias que no tienen qué comer.

“En estos momentos hay familias que no tienen que llevar a la mesa, hay gente que sale a pedir limosna, pan, algo para comer y ustedes le piden a gente trabajadora, ustedes nos piden a toda la ciudadanía a pagarle la clínica porque la baleó un amigo donde al menos alcohol hubo. Somos solidarios, no quiero decir que ella se haga cargo de sus problemas, pero si ella no asume sus responsabilidades realmente estamos mal”, precisa la periodista.

