Tras ser tildada de “irresponsable” por el cantante John Kelvin, Magaly Medina aprovechó un espacio de su programa para responderle. “Algunas personas son bien alucinadas. Le voy a decir una cosa a estas personas que me dicen irresponsable. Soy la directora periodística de un programa y hago periodismo de espectáculos. En épocas como las que vivimos, la lucha contra esta pandemia, nosotros los periodistas salimos, no nos acobardamos. Por eso es que en las guerras los periodistas morimos igual que los miembros de un ejército”, sostuvo.

Medina también indicó que ya se hizo la prueba del coronavirus (COVID-19) y dio negativo. “Yo no tengo coronavirus, ya me hice la prueba y fue negativo [...] Este no es un trabajo que se hace desde la casa, se hace en la calle. Mis periodista, camarógrafos, reporteros y choferes viene a trabajar, yo estoy al frente al igual que ellos”, agregó.

“El protocolo [del canal] es que el que tiene síntomas se va a su casa hasta que le hagan el hisopado o las pruebas rápidas. Yo salí negativa y de acá a una semana quién sabe", comentó. “John Kelvin, me interesa realmente un pepino lo que me puedas decir”, dijo Medina en respuesta al cantante.

La conductora de “Magaly TV, la firme” también comentó sobre las acusaciones que le hacen en redes sociales donde expone a su gente al contagio de COVID-19 y que las amenazas de despido a los que no se presenten a trabajar.

“He leído por ahí que dicen ‘que estoy exponiendo innecesariamente a mi gente y amenazando con despedirlos si no se presentan a laborar. Nadie quiere venir por temor a contagiarse’ [...] En el caso de mi equipo, y lo voy a decir claramente, los periodistas sabemos cómo es nuestro trabajo de esforzado y sacrificado. Estamos en la línea de batalla. Yo no me puedo hacer mi programa online. No toleraría que, mientras yo esté en mi casa protegida, los demás estén en la calle trabajando. Todos mis periodistas salen temprano a buscar la noticia o buscar sus comisiones", indicó.

Medina también aclaró que las personas que estén mal tendrán que irse a descansar y que nadie será despedido. “Acá no hay que te despido o no te pago tu trabajo. Si hay bajas en el equipo, vendrá una gente durante esas semanas a reemplazarlo. No irá en contra del trabajo de nadie. El periodismo es un apostolado. Es nuestro trabajo", remarcó.

La presentadora finalizó su monólogo pidiendo que a todos lo que no conocen su trabajo no opinen y que “un virus no lo mandará a sus casas”.

