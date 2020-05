La cantante Nicole Pillman publicó un extenso post de Facebook para confirmar que ella y su esposo contrajeron COVID-19, enfermedad infecciosa producida por el nuevo coronavirus. La intérprete de “Entre la espada y la pared” narró los duros episodios que viene viviendo por el virus que afecta a miles de personas en el mundo.

“Han sido semanas de angustia desde que empezamos a tener los síntomas. El 1 de mayo empezó la fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal y de garganta, perdimos el sentido del gusto y del olfato. Luego apareció la tos y el malestar pulmonar. Nos aislamos totalmente, recibimos asistencia médica y empezamos a tomar paracetamol, azitromicina, ivermectina y prednisona. Empezamos a luchar contra el coronavirus”, dijo la artista al inicio de su mensaje.

“La madrugada del 3 mayo los malestares aumentaron y nos asustamos mucho, pudimos acudir a emergencia de la clínica más cercana, fuimos uno por uno con mi esposo, mi hija no podía quedarse sola... Nos hicieron placas, mis resultados fueron alentadores, pero en mi esposo encontraron neumonía... Con la medicación después de unos días yo me sentía mucho mejor, pero Santiago solo empeoraba. Para el 10 de mayo, Día de la Madre, tras cumplir con varias actividades de trabajo, Santi ya no podía más, tenía fiebre, los brazos adormecidos y problemas de respiración”, agregó la cantante peruana.

Pillman recalcó en su testimonio público que ella y su esposo trataron de pedir ayuda marcando al 113 y al 106, pero no consiguieron respuesta. Ante su delicada situación, ambos decidieron ir a una clínica cercana a su domicilio para ser atendidos.

“Buscamos ayuda, pero ningún teléfono de emergencia o ambulancia respondía, Santiago tuvo que ir solo a la clínica, donde estuvo en observación, mientras tanto, mi hija y yo solo podíamos orar para que mi esposo recuperara las fuerzas y regresara a casa, durante 3 días entró y salió de emergencias por problemas de respiración y taquicardias. Le suspendieron toda la medicación antes prescrita y se la reemplazaron por una pastilla diaria de levofloxacino, también sumamos a nuestra dieta, medicina natural. En los últimos días su salud mejoró notablemente. Nos hicieron pruebas rápidas en un laboratorio, el resultado mostró ++, lo que significa que el cuerpo ya está en la etapa de recuperación de la infección”, explicó.

“Estén muy atentos a cualquier síntoma sospechoso, la atención médica a tiempo puede marcar la diferencia, si tienen la posibilidad de buscar ayuda de forma particular, háganlo, así no saturamos el sistema de salud pública, porque hay mucha gente que de verdad lo necesita y este ha colapsado. A nosotros nunca nos respondieron del 113 ni del 106, y en las clínicas todo está saturado. Mi esposo fue testigo de cómo en la clínica, a personas que necesitaban hospitalización, les exigían fuertes sumas de dinero como garantía, incluso a pesar de que contaran con seguro privado, como nosotros”, añadió.

Finalmente, la artista nacional explicó que ella y el padre de su hija vienen recuperándose y han decidido mantenerse en aislamiento social voluntario hasta que logren recuperarse de manera definitiva.

“Es una experiencia aterradora sentir que nadie puede ayudarte, ese temor a lo desconocido es lo que más asusta. Tuve que cancelar clases de canto y un concierto virtual que tenía programado. Nosotros tomamos precauciones, pero aún así nos contagiamos. Lo más probable es que mi esposo o yo, hayamos contraído el virus en el supermercado. Amigos, cuídense mucho y tengan en cuenta que ninguna medida de prevención es extrema”, sentenció.

“Les comento además, que Lucianita fue totalmente asintomática. Hoy nos sentimos bien y muy optimistas, por supuesto seguiremos en cuarentena voluntaria por el tiempo que sea necesario, porque todavía tenemos coronavirus, la recuperación total es lenta, pero estamos en buen camino. En casa seguiremos trabajando, porque empezamos con mucha ilusión la producción de mi álbum ‘Renacer’ y la verdad es que después de todo lo vivido, el titulo del disco cobra un nuevo sentido”, concluyó Nicole Pillman.

