El programa “Tengo algo que decirte” de Lady Guillén realizó una edición especial sobre sonidos extraños y avistamientos que algunos usuarios reportaron en plena pandemia del coronavirus.

El espacio de Latina entrevistó a especialistas en el tema, incluyendo a Dante Frank, un escritor y ufólogo argentino que dio su punto de vista ante los avistamientos presentados durante la cuarentena.

Sin embargo, la participación que más llamó la atención de los televidentes fue la del productor Roger del Águila, quien dijo haber registrado un insólito avistamiento desde su aislamiento social.

“Nunca he intervenido en una situación así. La mayoría de personas me conoce como actor y comediante, pero desde hace unos años yo vengo teniendo comunicaciones con diferentes seres espirituales”, dijo Del Águila para “Tengo algo que decirte”.

“A través de la meditación me di cuenta de la capacidad que tenía para salir de mi cuerpo y gracias a Dios me pude librar de muchas situaciones y llegué aprender muchas cosas. Hoy por hoy sé muchas cosas que quisiera compartir con todo el público porque el sábado (18 de abril) decidí contarlo. Ellos en la mañana me dijeron que debía decirles algo a toda la gente, al Perú y al mundo, que era lo más importante porque iban haber varias personas que iban hablar y confundir el mensaje. En el nombre de Cristo y Jesús voy a redondear toda la idea para que no haya ninguna duda y cada uno puede decidir”, agregó el productor.

Roger del Águila se mostró serio en su testimonio y recalcó la importancia de ser buenos en tiempos de pandemia. “Lo primero que tienen que saber es que tienen que pensar bien y actuar bien con tu familia, tus amigos y tus vecinos. Así te hayan hecho algo, debes quererlos y amarlos. Más allá de la gente que sea linda contigo”, concluyó.

Roger del Águila dice tener comunicación con seres de otro mundo. (Video: Latina)

