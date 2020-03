Susy Díaz tuvo la genial idea de crear un nuevo tema musical para concientizar a sus miles de seguidores a que acaten con la cuarentena que impuso el Gobierno para frenar el contagio de coronavirus (COVID-19).

En la letra de la canción, la excongresista recomienda cumplir con el aislamiento social y lavarse las manos con frecuencia para no contraer el virus.

“Cuidado amiguito, no salgas de casa que el coronavirus te puede agarrar. Cuidado amiguita, no salgas de casa que el coronavirus te puede agarrar. Es muy contagioso, un poco silencioso y muy peligroso si lo dejas pasar", dice la letra.

Susy Díaz lanza canción sobre el coronavirus para concientizar a sus fans

La nueva canción de Susy Díaz será presentada esta noche en el programa “El reventonazo de la Chola”, a las 8 de la noche, por América TV.

A través de sus historias de Instagram, Ernesto Pimentel mostró un adelanto, donde vemos a Susy Díaz en el set del programa interpretando su tema.

Por otro lado, el conductor de “El reventonazo de la chola” contó que viene cumpliendo con cuarentena. “Yo no he salido a la puerta. Yo tengo mi carné del canal (América TV), tengo la posibilidad de salir porque hago programa, pero no voy y hago trasmisiones en vivo para ver la edición de mi espacio”, indicó.

El actor cómico expresó su molestia con las personas que no toman conciencia sobre el riesgo al que se exponen al salir a la calle. “Realmente esa gente inescrupulosa no piensa en los demás. Entiendo la indignación, pero estamos en una etapa de mucho estrés y no estamos para un momento de la controversia. Algunos dicen: ‘no tengo miedo a morirme’, pero no tiene derecho perjudicar a los demás”, refirió.

