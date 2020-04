El cantante de cumbia Tony Rosado ha vuelto a causar polémica luego de expresar su molestia contra sus paisanos piuranos que no están acatando la cuarentena obligatoria para evitar el contagio y propagación del coronavirus (COVID-19).

El intérprete de “Ya te olvide” sostuvo que no entiende cómo las personas no hacen caso, pese a que todos los días Martín Vizcarra da indicaciones.

“Eso es lo que yo no entiendo, les están explicando que hay que protegerse, no hay que salir pero la gente no sé qué tiene en la cabeza. Veo por televisión que mucha gente sale chupando, jugando pelota ¿no entiendo eso?, hasta con lisuras les digo que no salgan de su casa pero no entienden”, dijo el cumbiambero al diario El Popular.

Tony Rosado lamentó que gente de la región de Piura haya agredido a un efectivo policial tras pedirles que respeten el aislamiento social.

“Me hacen quedar mal a mí, yo soy de Piura. Siempre dicen que los piuranos son unos burros, eso es verdad, eso se está notando ahora. Cómo le pegas a un policía, eso no debe ser, la policía debe castigarlos, encerrarlos y procesarlos”, manifestó.

Asimismo, el artista peruano pidió que los ciudadanos de Piura que desacatan a la autoridad sean encerrados en la cárcel por 15 días.

“Un castigo ejemplar es tenerlos en la cárcel un buen tiempo, al menos 15 días encerrados a pan y agua. Ten por seguro que la próxima vez harán caso”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Christian Cueva toma iniciativa para ayudar a población vulnerable en cuarentena

Christian Cueva toma iniciativa para ayudar a población vulnerable en cuarentena