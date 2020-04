Kourtney Kardashian festejó 41 años de edad el sábado 18 de abril en plena pandemia del coronavirus (COVID-19). Pese a la que la celebridad tuvo un fuerte enfrenamiento con su hermana Kim en el reality show “Keeping Up With the Kardashians”, ellas dejaron de lado sus diferencias y expresaron sus sentimientos en redes sociales, específicamente en Instagram.

“Feliz cumpleaños Kourtney. ¡Tuve que encontrar algunos buenos recuerdos para celebrarlo hoy! Recuerdo estos momentos tan vívidamente. Amo tu fuerte voluntad de hacer lo que sea por hacer feliz a tu alma, el amor que tienes por tus hijos y por ser la mejor hermana mayor. No podría estar más agradecida por nuestros recuerdos juntos. No puedo esperar hasta que todo termine para que podamos celebrar juntas”, dijo Kim en un post de Instagram.

Kourtney aceptó el saludo público de su hermana menor y respondió en la sección comentarios de la red social. “Dios mío, esos recuerdos son demasiado buenos... Te amo”, dijo.

Las otras integrantes del clan Kardashian también expresaron el amor que sienten por su hermana en redes sociales con fotografías del recuerdo. Sin embargo, los saludos por Instagram no fueron suficientes, ellas se las ingeniaron para salir en sus camionetas con carteles y altavoces para sorprender a la festejada en la puerta de su lujoso domicilio.

Amigos y familiares le entregaron regalos a Kourtney respetando el distanciamiento social para prevenir el contagio del coronavirus. Una piñata, numerosas flores y globos de helio fueron parte de esta curiosa celebración.

