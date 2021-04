“Corre”, el thriller estrenado en el 2020 de la directora Aneesh Chaganty deja al público con un final impresionante que plantea bastantes preguntas sobre Chloe, Diane y cómo será su futuro después. Después de su debut como director aclamado por la crítica en 2018, Searching, Chaganty volvió a formarse en el subgénero del thriller psicológico con Run, protagonizada por Sarah Paulson (”American Horror Story”, “Ratched”) y Kiera Allen.

Explorando una relación madre / hija que se ha vuelto tensa debido a la obsesión y asfixia de Diane que ignora directamente los deseos de independencia de su hija, “Run” propone cómo el amor de una madre puede ser opresivo e incluso peligroso cuando está amenazada con perder a su hijo. Sin embargo, “Run” profundiza mucho más que eso: explora las enfermedades mentales y las relaciones co-dependientes.

“Run” es un thriller poco común que mantiene a uno adivinando hasta el último fotograma. Una vez que los créditos se presentan en el mayor éxito de Netflix hasta la fecha, la película ya ha puesto a girar todo círculos y nos ha llevado a un rincón extraño. El monólogo interior del final de “Run” probablemente se veía así: “Espera ... no, ¿no es así como quería que fuera?”.

Analicemos los giros salvajes al final del último y memorable papel de Sarah Paulson sobre su escalofriante película “madre e hija”. Antes de que veamos cómo se desarrollaron las cosas en “Run”, cabe mencionar que habrán spoilers más adelante . Ahora haremos un desglose del final, una explicación en profundidad de lo que sucedió y lo que piensan las estrellas de la película desde sus propias perspectivas.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DE LA PELÍCULA “CORRE”

Paulson interpreta a Diane, quien ha criado a su hija Chloe en total aislamiento, controlando cada movimiento que ha hecho desde su nacimiento. (Foto: Netflix)

Después del enfrentamiento de Diane con oficiales armados en el hospital mientras intentaba escapar con Chloe, resultó herida y terminó internada en una institución. Si bien puede parecer beneficioso para Chloe sacar a Diane de su vida, habla de su estado mental el hecho de que continúe visitando a Diane en el hospital. Chloe podría haberse separado fácilmente de Diane, especialmente porque Diane no es su madre biológica y posiblemente ni siquiera la haya adoptado legalmente.

Más allá de eso, al final de la película, Chloe es una adulta que ha comenzado una carrera propia en el campo de la medicina, tiene una pareja y un hijo propio. Se las arregló para crearse una vida exitosa por sus propios méritos y aparentemente no tiene ninguna razón para seguir manteniendo a Diane cerca. Lo hace porque quiere seguir ejerciendo control sobre su “madre” para aliviar la tensión emocional que se deriva del período de su vida en el que no tuvo ninguno.

Es una relación complicada, y aparentemente siempre lo ha sido, pero es interesante que Chloe esté tan concentrada en la venganza después del hecho cuando parecía querer siempre su libertad antes que todo. En esencia, “Run” trata sobre la naturaleza cíclica del trauma, la violencia y el abuso. A pesar de que Chloe logró escapar con éxito de las garras de Diane y comenzar una vida propia aparentemente exitosa, nunca pudo escapar de lo que le han hecho.

Comienza como una simple sospecha entre una adolescente que va a la universidad y su madre cuidadora en términos de un nuevo medicamento que le han dado. (Foto: Netflix)

En lugar de hacerse un espacio separado para ella con su nueva libertad, visita continuamente a Diane y la mantiene bajo su control. Sin darse cuenta, se alimenta de las propias ilusiones de Diane de que Chloe se preocupa por ella, al menos en la medida en que no la abandonará por completo, y refuerza la creencia de Diane de que Chloe la “necesita”. En cierto modo, las dos mujeres se necesitan mutuamente, su relación fue increíblemente tóxica, pero el ciclo de abuso y violencia puede hacer que la víctima se convierta en un abusador.

Ciertamente, esto no es lo que siempre sucede; las personas que han soportado horrores como los que Chloe ha sobrevivido pueden convertirse en personas integrales, muy funcionales y felices. Sin embargo, la escena final de “Run” sugiere que, para algunas personas, realmente no hay escapatoria. El cuerpo de Chloe está permanentemente alterado por el abuso y el veneno a largo plazo que sufrió como resultado de la enfermedad de Diane y no puede perdonar por completo a su “madre”.

"Corre" Dicen que nunca puedes escapar del amor de una madre ... pero para Chloe, eso no es un consuelo, es una amenaza. (Foto: Allen Fraser/Hulu)

Más allá de eso, la implicación más aterradora que se hace en el final de la película es que Chloe está empoderada e incluso liberada al finalmente poder mantener el control total sobre Diane. Ella es consciente de dónde está en todo momento, puede presenciarla en un estado vulnerable y aislado, puede decidir cuándo interactúan y cuándo no, y está en condiciones de darle a Diane literalmente una muestra de su propia medicina. sin que nadie la detenga.

Es un quid pro quo retorcido que ofrece la idea de que el empoderamiento y el control significan cosas diferentes para las personas. Aparentemente, Chloe ha encontrado algún tipo de cierre o consuelo al poder convertirse en la cuidadora de Diane y al mismo tiempo ser un recordatorio doloroso de cómo la obsesión de Diane por el control le costó todo.

¿QUE PASARÁ CON DIANE?

La historia termina en venganza mucho después de los acontecimientos de la película. (Foto: Netflix)

Chloe le da a Diane una pastilla verde familiar en la escena final de “Run”, que finalmente sella su destino. La audiencia está familiarizada con lo que la medicina le hace a alguien en función de cómo reaccionó Chloe a lo largo de la película. Sin embargo, Diane también está sujeta a cualquier medicamento o tratamiento que le recete el personal del hospital; ella podría estar incluso más indefensa, en ese sentido, de lo que Chloe alguna vez estuvo a pesar de sus muchas enfermedades.

Presumiblemente, el acceso de Chloe a la medicina significa que no solo podrá continuar llenando esta receta para pasársela a Diane como un castigo continuo e incluso como un tormento por lo que ha hecho, pero el final también sugiere que Diane quedará atrapada en la institución. para siempre. Ha cometido delitos graves; es poco probable que sea elegible para la liberación, pero no hay nada que diga que finalmente no podría escapar.





Run es, en secreto, un gran ejemplo del antiguo debate de la psicología, la naturaleza frente a la crianza. (Foto: Netflix)

Diane ha demostrado ser muy inteligente y capaz; también es manipuladora, y si lograra ganarse la simpatía de alguien, incluso podría escapar. No está claro si “Run” recibirá una secuela, pero dado que Diane está viva al final de la película y todavía tiene a Chloe en su vida de alguna manera, es posible que una historia futura los vuelva a enfrentar. También existe la posibilidad de que, con el tiempo, Chloe deje de visitar a Diane por completo.

En cierto modo, esto probablemente sería un peor destino para Diane: estaría completamente desconectada de Chloe y nunca volvería a tener acceso a ella. La obsesión de Diane con Chloe y las ilusiones no parecen haberse desvanecido a pesar de que se ha visto obligada a llegar a la realidad de su situación, hasta cierto punto. Sin embargo, el hecho de que Chloe esté obsesionada con repartir venganza en lugar de condenar a Diane al verdadero sufrimiento juega con el significado más profundo de “Run”.

