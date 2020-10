Escrita y producida por Tony Phelan y Joan Rater (“Grey’s Anatomy”), FOX Premium presenta la serie dramática basada en el libro homónimo de Bruce Feiler, “Council of Dads”, una singular historia que ofrece diferentes puntos de vista sobre situaciones cotidianas a lo largo de sus 10 episodios de una hora.

“Council of Dads” se sumerge en la vida de Scott Perry (Tom Everett Scott, “The Wonders”), esposo y padre de cinco hijos que recibe la noticia devastadora de una rara enfermedad que amenaza no solo a su vida, sino también al futuro de su familia. Es por eso que decide pedirle ayuda a algunos de sus amigos más cercanos y confiables para que guíen y apoyen a su familia en el caso de que alguna vez él no pueda estar allí para hacerlo. De ese modo, la familia Perry se extiende con la ayuda de Anthony (Clive Standen, “Vikings”), el amigo más antiguo y leal de Scott; Larry (Michael O’Neill, “The Resident”), su amado ahijado de Alcohólicos Anónimos; y Oliver (J. August Richards, “Notorious”), su dedicado médico y amigo más querido de su esposa. Este grupo de hombres ofrecerá sabiduría, humor y orientación sobre cómo vivir, amar, cuestionar y soñar. Y juntos, descubrirán que para mantener a una familia unida se necesita mucho más de lo que jamás creyeron posible.

El reparto de esta conmovedora serie se completa con Sarah Wayne Callies (“The Walking Dead”) como la doctora Robin Perry y esposa de Scott; Michele Weaver (“Love is __”) como Luly Perry, la hija mayor de Scott y quien él crio como padre soltero antes de conocer a Robin; Steven Silver (“13 Reasons Why”) como Evan Norris, el esposo de Luly; y Emjay Anthony (“It’s Complicated”), Thalia Tran (“Little”) y Blue Champan (“Undone”) como Theo, Charlotte y JJ Perry, los hijos de Robin y Scott.

David Gould, Jason Wilborn, Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman (“CSI”) y KristieAnne Reed (“Lucifer”) se desempeñan junto a Phelan y Rater, como productores ejecutivos de la serie.

“Council of Dads” es una producción de Universal Television en asociación con Jerry Bruckheimer Television y Midwest Livestock Productions.

