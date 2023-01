“Cowboy de Copenhague” (”Copenhagen Cowboy” en inglés) es una nueva serie de Netflix. Esta producción de Dinamarca está dirigida por Nicolas Winding Refn, el autor detrás de obras como “Drive” y “The Neon Demon”, y se sumará muy pronto al catálogo de la popular plataforma de streaming.

El drama de suspenso se lanzó previamente en el Festival de Cine de Venecia 2022 y ahora espera sorprender a los suscriptores de la famosa plataforma con su historia y el trabajo de Angela Bundalovic, Zlatko Buric, Fleur Frilund y el resto de su elenco.

¿Quieres saber más sobre esta ficción? En las siguientes líneas, conoce de qué trata, cómo ver y cuántos capítulos tiene la serie danesa producida por NWR Film Productions y Space Rocket Nation.

¿DE QUÉ TRATA “COWBOY DE COPENHAGUE”?

“Cowboy de Copenhague” narra la historia de Miu, una joven y enigmática heroína. Ella es una mujer con extraños poderes sobrenaturales que fue vendida como un amuleto humano durante toda su vida, por lo que ahora quiere vengarse de los que le hicieron daño.

Para ello, se infiltra en el mundo criminal clandestino de Copenhague, en busca de su némesis Rakel. Esto, mientras navega por un viaje “a través de una odisea natural y sobrenatural”, tal como revela la sinopsis oficial.

En esta travesía, nuestra protagonista redefinirá su futuro, al evaluar las relaciones entre ella, la mujer que alguna vez la traicionó y los obstáculos que se crucen en su camino.

El destacado realizador Nicolas Winding Refn se refirió al proyecto de la siguiente manera: “Con ‘Copenhagen Cowboy’ estoy volviendo a mi pasado para dar forma a mi futuro mediante la creación de una serie, una expansión de mis alter-egos en constante evolución, ahora en la forma de mi joven heroína, Miu”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE LA SERIE “COWBOY DE COPENHAGUE”

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “COWBOY DE COPENHAGUE”?

La serie “Copenhagen Cowboy” de Netflix cuenta con 6 capítulos en total. Todos están dirigidos por Nicolas Winding Refn, quien vuelve a estrenar una producción tras “Pusher 3″ (2005).

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “COWBOY DE COPENHAGUE”?

“Cowboy de Copenhague” se lanzará el jueves 5 de enero del 2023 en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que puedes ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

Escena de la serie "Cowboy de Copenhague" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA SERIE “COWBOY DE COPENHAGUE”?

“Copenhagen Cowboy” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

ACTORES Y PERSONAJES DE “COWBOY DE COPENHAGUE”

Angela Bundalovic como Miu

Fleur Frilund como Jessica

Lola Corfixen como Rakel

Zlatko Burić como Miroslav

Andreas Lykke Jørgensen como Nicklas

Jason Hendil-Forssell como Chiang

Li Ii Zhang como Madre Hulda

Dragana Milutinović como Rosella

Mikael Bertelsen

Mads Brügger

Ramadan Huseini

Per Thiim Thim