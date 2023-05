A lo largo de su vida Tina Turner demostró ser una mujer valiente y con mucha fuerza para sobreponerse a las adversidades. Un ejemplo de ello fue cuando su hijo Craig Turner falleció de una manera trágica a los 59 años. Tras ello, el herido corazón de la artista de rock supo reponerse y continuó brillando con su música. ¿Qué ocurrió con su hijo?

Tina Turner destacó no solo por ser una gran cantante, sino también por su talento en la actuación y como productora. Además, fue una madre que sacaba adelante a sus dos hijos biológicos llamados Craig Turner y Ronald Turner. Junto a ellos crecieron sus hijos adoptivos Ike Turner Jr. y Michael Turner.

Pero la vida le tendría preparada una gran prueba a Tina Turner cuando se conoció la muerte de Craig Turner, su hijo mayor. La noticia impactó a todo el mundo en el 2018 y fue un duro golpe para la intérprete de “What’s Love Got to Do with It”.

La situación sirvió para que la cantante sacara fuerzas y siga adelante por el resto de sus hijos. Sin embargo, pocos conocen lo que realmente ocurrió con Craig.

¿QUIÉN FUE CRAIG TURNER?

Craig Raymond Turner es el primer hijo de Tina Turner.

El joven nació en 1958 producto de la relación sentimental entre la cantante y Raymond Hill. El padre de Craig conoció a Tina cuando ambos tocaban en la banda “Kings of Rhythm”.

De acuerdo a Los 40.com, Tina Tuner comentó en una oportunidad que su hijo tuvo una dura infancia debido a que fue testigo de los abusos contra ella por parte de Ike Turner.

Con el paso de los años Craig trabajó en Rodeo Realty en el negocio de bienes raíces.

LA DURA VERDAD DE TINA TURNER SOBRE SU HIJO

En el 2005, Tina Turner conversó con Oprah Winfrey sobre algunos aspectos de su vida y fue allí donde comentó cómo fue la infancia de su hijo Craig.

“Los hijos de Ike nunca reaccionaron, pero mi hijo mayor, Craig, era un niño muy emotivo. Siempre miraba hacia abajo con tristeza. Un día, cuando Ike estaba peleando conmigo, Craig llamó a la puerta y dijo: ‘Madre, ¿estás bien?’”, sostuvo según The Guardian.

EL SUICIDIO DE CRAIG TURNER

Transcurría el 2018 cuando el mundo quedó impactado al conocer la muerte de Craig Turner producto de un suicidio. Según informó, por aquel entonces, el portal BBC.com, el hombre de 59 años fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles (California).

La causa de su muerte fue por una bala auto infligida, según agrega el citado medio.

¿QUÉ DIJO TINA TURNER SOBRE LA MUERTE DE SU HIJO?

Desde aquel momento Tina Turner atravesó por una dura etapa en su vida.

“Mi momento más triste como madre. El jueves 19 de julio de 2018, me despedí por última vez de mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con familiares y amigos para esparcir sus cenizas frente a la costa de California. Tenía 59 cuando murió tan trágicamente, pero siempre será mi bebé”, fue una de las primeras declaraciones de Tina según informó Los 40.com.

Al año siguiente la cantante y actriz se atrevió a brindar una entrevista respecto al caso.

De acuerdo a People, Tina conversó con Gayle King de CBS News, donde sostuvo que su hijo está en “un buen lugar” y que además Craig “estaba solo”.

Durante su diálogo con BBC dijo que no sabía lo que llevó a su hijo al límite. También comentó que Craig le había dicho que conoció a una mujer y que pronto la llevaría a casa.

“No tengo idea de qué lo derribó, excepto algo que lo siguió con la soledad. Creo que fue algo con estar solo (...) Él era una persona introvertida, era muy tímido, así que yo tampoco lo sabía, excepto que ahora, cuando escucho nuestras últimas conversaciones, noto un cambio. Las últimas veces que hablamos, las conversaciones eran diferentes, y no lo supe hasta después del suicidio”, anotó a BBC.

¿QUÉ ES EL SUICIDIO?

De acuerdo a Medine Plus, el suicidio es el acto acabar con la propia vida. Añade que el comportamiento suicida es “cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir”. También precisó que algunos síntomas que se deben tener en cuenta en una persona que piensa en suicidarse son:

Trastorno bipolar.

Trastorno límite de la personalidad.

Depresión.

Consumo de drogas o alcohol.

Trastorno de estrés postraumático.

Haber sufrido abuso sexual, físico y emocional.

Estrés, entre otros.