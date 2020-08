Desde su estreno, “ Crepúsculo ” (“Twilight” en su idioma original) fue criticado no solo por alterar características de monstruos clásicos como vampiros y hombres lobos sino también por respaldar algunos comportamientos tóxicos en la relación de Bella con Edward y con Jacob. Pero en una reciente entrevista, Stephenie Meyer, la autora de las novelas en las que se basa la saga, confesó que hay una cosa que le gustaría cambiar de su historia.

En una entrevista con Bustle con motivo de la publicación del quinto libro de la saga literaria “ Midnight Sun ” (“Sol de Medianoche”), la escritora reconoció que le gustaría hacer una única modificación y que le resulta “muy frustrante” no poder hacerla.

“Cuando estaba escribiendo ‘ Crepúsculo ’ las cosas parecían correctas… Pero entonces me di cuenta de que Edward debería haberle dicho a Bella que la amaba mucho antes. De ninguna manera no lo hubiese hecho. Hay momentos en los que pienso: ‘Sí, se lo habría dicho justo aquí’. Y no puedo cambiar eso. Y es muy frustrante”, explicó Stephenie Meyer.

"Crepúsculo" fue dirigida por Catherine Hardwicke y se estrenó en 2008 (Foto: Summit Entertainment)

Ella considera que lo correcto hubiera sido que Edward le dijera “Te amo” a Bella después de salvarla en Port Angeles, por eso en “Midnight Sun” Edward considera internamente decir esas palabras.

“Parte de la lucha de escribir [Midnight Sun] fue que no había mucho espacio para que me volviera a dirigir y para hacer cambios. He estado atrapada en la historia”, señaló. “Sabía lo que Edward estaba pensando y sintiendo [cuando estaba escribiendo Twilight], así que para mí no hay muchas sorpresas, y desearía que hubiera más espacio para los cambios”.

"Definitivamente lo habría hecho después de haberla salvado en Port Angeles. Él aborda eso mentalmente donde está un poco sorprendido, mientras piensa en su conversación cuando está hablando con ella nuevamente, que no lo dijo. Es como, 'Oh, ¿ella no se da cuenta?' Pero aun así, siento que si tuviera la libertad de volver a trabajarlo en lugar de solo decirle su lado, habría habido algunos cambios divertidos", aseguró.

Stephenie Meyer considera que lo correcto hubiera sido que Edward le dijera "Te amo" a Bella después de salvarla en Port Angeles (Foto: Summit Entertainment)

“SOL DE MEDIANOCHE”

“Midnight Sun” es una novela que narra los eventos de “Crepúsculo” desde la perspectiva de Edward Cullen. En 2008, luego de que se filtraran el borrador de los primeros capítulos, Stephenie Meyer se tomó un descanso prolongado y no regresó al proyecto hasta el 2015.

El libro que Meyer describe como “más oscuro” y “más desesperado” está disponible en las librerías de Estados Unidos desde el 4 de agosto de 2020, mientras que a España llegará el próximo 17 de septiembre.

La autora también adelanto que “el interés es mucho mayor desde la perspectiva de Edward”. Por otro lado, en 2015, publicó “Vida y muerte”, novela que narra el romance entre el vampiro y la humana pero cambiando de género a sus protagonistas.