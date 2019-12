No debería sorprender a nadie, pero está haciéndolo. En tres capítulos, ‘Crisis en Tierras Infinitas’ (‘Crisis On Infinite Earths’ en su idioma original) ha expandido astronómicamente el Arrowverso (Arrowverse) y mostrado que el multiverso de DC guarda posibilidades infinitas. Su universo de personajes es tan grande y variado que Marvel debería preocuparse de aquí en adelante.

Como el evento crossover del año de The CW, ‘Crisis en Tierras Infinitas’ liberó distintas versiones de la Tierra que ahora son parte del canon del Arrowverso, por más que las desapareciera en el acto. El poder del Anti-Monitor es tan grande que estas Tierras se desvanecieron en cuestión de segundos. La antimateria simplemente cumplió su propósito.

Cuando fue presentada en 1985 por DC Comics, ‘Crisis en Tierras Infinitas‘ emergió como la excusa de la editorial para reordenar su universo, aunque también como una oportunidad para contar la historia más grande jamás relatada por el género de superhéroes, así que tiene mucho sentido que el Arrowverso adaptara esta serie, justo cuando su universo de dramas experimenta una nueva expansión.

Tráiler de Crisis en Tierras Infinitas

Ahora, si bien todos los personajes que integran el Arrowverso fueron reunidos por la crisis, otros salidos de películas y series clásicas relacionadas a DC también han sido aprovechados para hacer aún más espectacular este evento. Desde luego, estos últimos han sido ubicados en distintas Tierras, las mismas que ahora te presentamos gracias a Screen Rant.

TIERRA-89

La 89 es la Tierra donde se desarrolla la historia del Batman de Michael Keaton (Foto: Crisis en Tierras Infinitas / The CW)

Tierra-89 es el hogar del Batman de Michael Keaton en las películas de Tim Burton. Esta versión de la Tierra fue vista por unos segundos en la primera parte de ‘Crisis en Tierras Infinitas', cuando el actor Robert Whul retomó su papel de Alexander Knox para clamar por el socorro del ‘Hombre murciélago’ cuando el cielo se torna roja. La Bati-señal es activada en esta Tierra, aunque Batman poco podría hacer por su cuenta para detener al Anti-Monitor.

Alexander Knox es el periodista y compañero de Vicki Vale, el personaje de Kim Basinger en “Batman” (1989). Además, es quien investiga antes que nadie los rumores sobre la existencia del vigilante de Gotham City. Cuando reaparece en ‘Crisis en Tierras Infinitas’, Knox tiene como música de fondo el famoso tema de Batman que compuso Danny Elfman para el mismo filme.

TIERRA-9

Tierra-9 es la casa de los jóvenes héroes de “Titans”. Cuando la crisis golpea a esta Tierra, dos vigilantes de San Francisco reciben en pantalla el impacto de la onda de la antimateria: ellos son Jason Todd (Robin) y Hank Hall (Hawk). Ellos también desaparecen junto al planeta entero.

TIERRA-X

Ya no hay nazis, pero la calamidad igual llega a Tierra-X, que es barrida por la antimateria (Foto: Crisis en Tierras Infinitas / The CW)

Tierra-X es un mundo donde el Eje ganó la Segunda Guerra Mundial y donde las versiones locales de algunos héroes servían al Tercer Reich. Claro que esto cambió después del evento de 2017 ‘Crisis en Tierra-X’, cuando Oliver Queen y compañía liberaron al mundo de los nazis. Sin embargo, eso no evita que la antimateria borre esta realidad, con The Ray sin poder hacer nada al respecto.

TIERRA-66

Tierra-66 es la Tierra donde se ambientó la serie de Batman de 1966, cuando Adam West interpretaba a Bruce Wayne.

Al comenzar ‘Crisis en Tierras Infinitas’, Tierra-66 es consumida, justo después de que el actor Burt Ward exclamara “¡santos cielos carmesí de muerte!”. ¿Quién es Ward? Si bien no es identificado con un nombre, la frase y su traje negro, amarillo y verde lo delatan como Dick Grayson, el compañero de Batman.

TIERRA-38

Supergirl vio desaparecer su propio hogar. Tierra-38 fue eliminada del mapa (Foto: Crisis en Tierras Infinitas / The CW)

Tierra-38 no es ninguna presencia extraña para el Arrowverse. Se trata de la Tierra de Supergirl y donde se desarrolla casi por completo el primer capítulo de la crisis, cuando Kara y sus aliados tratan de salvar a cuanta gente sea posible del fin del mundo.

TIERRA-1

Muerte de Oliver Queen | Crisis en Tierras Infinitas

Tierra-1 es el centro del Arrowverso, donde se desarrolla la mayoría de las series de este universo, a excepción de “Supergirl”, “The Ray” y “Black Lightning”.

TIERRA-16

Tierra-16 es el hogar del Oliver Queen que conocieron las 'Leyendas del mañana' (Foto: Crisis en Tierras Infinitas / The CW)

Tierra-16 es la versión de la Tierra a la que viajaron los héroes de “Legends of Tomorrow” cuando exploraron el Star City de 2046 y conocieron a un Oliver Queen avejentado y con un solo brazo y a Connor Hawke, el Green Arrow de esta época. No obstante, cuando Lois Lane, Brainiac-5 y Sara Lance llegan a esta realidad en busca de Jonathan Kent, Oliver no recuerda nada de la anárquica Star City. Eso solo puede significar que las leyendas cambiaron en su momento la línea de tiempo de esta versión del mundo.

TIERRA-74

En Tierra-74, las ‘Leyendas del mañana’ viven en retiro tras la muerte de uno de sus compañeros y la Waverider, abandonada, es el refugio de Mick Rory mientras intenta desarrollar una carrera como escritor de novelas. En esta versión de la Tierra, la inteligencia artificial de la nave se hace llamar Leonard y tiene la voz de Leonard Snart. Además, para la crisis, la Waverider acoge al resto de superhéroes de las distintas Tierras, al tiempo que Mick se encarga del cuidado del pequeño Jonathan.

TIERRA-33, TIERRA-92, TIERRA-67 Y TIERRA-3

Hasta las Tierras menos conocidas fueron eliminadas por el Anti-Monitor (Foto: Crisis en Tierras Infinitas / The CW)

En el segundo capítulo de la crisis, Mia Smoak busca una Tierra con un Pozo de Lázaro para revivir a su padre y en ese trajín repasa en un mapa del multiverso las posibilidades de Tierra-33, Tierra-92, Tierra-67 y Tierra-3, de los cuales, solo la última había sido mencionado anteriormente. Tierra-3 es el hogar del Jay Garrick de “The Flash”.

TIERRA-99

Para encontrar el Parangón del Coraje, uno de los pilares anunciados por el Monitor, Supergirl y Batwoman viajan a Tierra-99, donde conocen a una versión de Bruce Wayne, interpretada por Kevin Conroy, que solo puede caminar con ayuda de un exoesqueleto y que se ha alejado del camino del héroe, al punto de haber matado a su viejo compañero, Superman.

TIERRA-75

Lex Luthor mata a Superman en Tierra-75 (Foto: Crisis en Tierras Infinitas / The CW)

Lois Lane y Clark Kent, ambos de Tierra-38, llegan a Tierra-75 en busca del Parangón de la Verdad, descubriendo en el camino que el Lex Luthor de su realidad había asesinado al Superman de esta otra.

TIERRA-167

El Lex Luthor de Supergirl se había propuesto matar a todas las versiones de Superman y con ese objetivo llega a Tierra-167, donde conoce al Clark Kent de “Smalville”, caracterizado por el mismo Tom Welling. Sin embargo, Lex desiste de asesinarlo, debido a que este kryptoniano había renunciado hace mucho tiempo a sus poderes, para criar a sus dos hijas, administrar la granja de su familia y amar a su esposa, Lois Lane, interpretada por Erica Durance. Por lo dicho por este Clark, el Lex de Jon Cryer es el presidente de su Tierra.

El 167 de esta Tierra es un homenaje del Arrowverso a los creadores de “Smallville”, Alfred Gough y Miles Millar. Ambos nacieron en 1967.

TIERRA-96

Brandon Routh retomó el papel de Superman en Tierra-96 (Foto: Crisis en Tierras Infinitas / The CW)

Tierra-96 es el hogar del Parangón de la Verdad, del Clark Kent que vio morir a la mujer que amaba y a todos sus amigos del Daily Planet a manos de un villano de Gotham City que no puede ser más que el Joker. El arco de este Superman es una adaptación de “Kingdom Come”, de 1996, una miniserie donde el ‘Hombre de acero’ abandona el trabajo de superhéroe durante una década.

Para esta Tierra, Brandon Routh vuelve a ser Superman como en “Superman Returns” (2006), donde interpreta al mismo kryptoniano que caracterizó Christopher Reeve en cuatro películas del superhéroe.

TIERRA-18

Cuando buscan un Pozo de Lázaro, Barry Allen, John Constantine, Sara Lance y Mia Smoak llegan a Tierra-18, a una mina en Dakota del Norte donde enfrentan a un Jonah Hex que aún no tiene las características cicatrices de su rostro.

En DC Comics, Tierra-18 es el hogar de la mayoría de los héroes western clásicos de DC Comics y es un mundo donde la tecnología no prospera más allá de lo avanzado hasta el siglo XIX.

TIERRA-203

"Birds of Prey" se volvió canon del Arrowverso gracias a la presentación de Tierra-203 (Foto: Crisis en Tierras Infinitas / The CW)

La tercera parte de ‘Crisis en Tierras Infinitas’ comienza en la Tierra que acogió los eventos de la serie de televisión de “Birds of Prey”, emitida entre 2002 y 2003. En los pocos segundos dedicados a esta Tierra, Huntress, interpretada una vez más por Ashley Scott, corre por los azoteas de New Gotham mientras intenta recibir una señal de Oracle, de Dina Meyer, aunque para cuando llega este, la antimateria consume todo.

TIERRA-666

Como la magia pierde su eficacia como consecuencia de la crisis, John Constantine viaja a Los Angeles de Tierra-666 con John Diggle y Mia Smoak para encontrar una forma de recuperar el alma de Oliver Queen, y en esta ciudad visita a un viejo conocido: el Lucifer Morningstar de Tom Ellis, quien les concede un pase al Purgatorio para saldar un viaje deuda con el exorcista.

TIERRA-90

Tierra-90 es la casa del Flash de los años 90, cuando John Wesley Shipp interpretaba al velocista escarlata (Foto: Crisis en Tierras Infinitas / The CW)

Tierra-90 solo es vista en un rápido flashback, aunque gracias a su último sobreviviente puede aprenderse mucho sobre esta.

El Barry Allen de Tierra-90 es el velocista al que John Wesley Shipp interpretó en la serie de The Flash de los años 90 y que desapareció durante el evento Elseworlds de 2018. ¿Qué había pasado con él? El Anti-Monitor lo había esclavizado y lo tenía corriendo sobre una cinta que alimentaba de energía al cañón de antimateria que estaba destruyendo todas las Tierras.

Cuando lo encuentran, el Barry de Tierra-1 cree que el momento de su sacrificio ha llegado, pero en lugar de eso, el Barry de Tierra-90 se le adelanta y absorbe el poder de la Fuerza de la Velocidad de su doppelgänger, para correr lo suficientemente rápido como para sobrecargar el cañón y destruirlo. Mientras desaparece, el velocista tiene como último pensamiento a su esposa, Tina McGee (Amanda Pays).

TIERRA DE BLACK LIGHTNING

Cuando los Barry de Tierra-1 y Tierra-90 se preguntan cómo destruir el cañón, Pariah convoca a un héroe de otra Tierra para reforzar el equipo. Se trata de Jefferson Pierce, Black Lightning.

¿De qué Tiene viene? Eso nunca se precisa, aunque lo más seguro es que provenga de Tierra-77, por el año de publicación del primer cómic del héroe afroamericano.

TIERRA-73

Tierra-73 también se desvaneció. Hasta el tercer episodio de 'Crisis en Tierras Infinitas' solo queda en pie Tierra-1 (Foto: The CW)

De esta Tierra no se sabe mucho, salvo que Lois Lane la ve desaparecer cuando monitorea cómo desaparece el multiverso.

Tras la eliminación de esta versión de esta realidad, solo quedan siete más, incluida Tierra-1. No obstante, poco después queda solitaria la Tierra original del Arrowverso.