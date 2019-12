Los planes de Cristian Rivero eran muy diferentes a la vida que hoy lleva. Varios de sus amigos eran padres solteros y observaba que la pasaban muy bien. Es así, que el presentador planeaba seguir ese modelo: “yo quería ser padre soltero. Yo no quería comprometerme nunca”, recuerda entre risas. Pero esa idea se fue diluyendo cuando inició su historia de amor con la actriz, Gianella Neyra y es que tiempo después nacería su hijo Gaetano y todo cambiaría por completo para el también actor.

Cuando supo que se convertiría en padre, muchos de sus amigos le advertían sobre la increíble experiencia por la que pasaría al ver a su bebé por primera vez. Como es lógico, el carismático conductor de Yo Soy, anhelaba el gran momento. “Estaba con mi GoPro, transmitiéndolo vía wifi a mi familia que estaba en la sala de espera”. Sin embargo, el suceso no causo el efecto prometido. “Salió y no sentí nada”, confiesa en #Dilo con Jannina Bejarano.

El nacimiento de su hijo fue tan impactante que la reacción de Cristian resultaría distinta a la de algunos padres. “Era como no entender qué estaba pasando”, expresa. “Después, con el tiempo, viene todo el proceso del enamoramiento. Ahora se me cae la baba”, afirma. Y es que asumir el importante rol de la paternidad ha sido todo un desafío. La sensibilidad de Rivero se encontraba a flor de piel.

“Al comienzo lloraba, no sabía por qué lloraba”, recuerda emocionado. Era su primer hijo y el segundo de Gianella, así que fue ella su guía para aprender en el camino. Las noches con el recién nacido fueron la labor más complicada. “Le dije a Gianella que necesitábamos una persona que nos ayude en la noche”. La respuesta de su pareja fue tajante. “No, tú y yo somos los papás y tú y yo nos hacemos cargo”. Cristian acató.

Pero las malas noches que se viven con los bebés significaron un sacrificio para él. “Me iba al balcón de mi casa y me decía, ¿qué he hecho?”, rememora bromista. Pero entregarse por completo a cuidar al pequeño Gaetano fue la mejor decisión de su vida, su compañera Gianella Neyra, le aseguró que se generaría un vínculo tan fuerte que sería capaz de ser independiente en el cuidado de su hijo. “Yo decía no, no quiero tener el vínculo, no quiero”, declara con la chispa que lo caracteriza.

Cristian Rivero en su faceta como papá

La promesa fue cierta. Cristian y Gaetano son muy cercanos. “Es verdad, el vínculo está ahí. Yo me puedo hacer cargo de mi hijo tranquilamente. Ella lo estaba criando a él y me estaba formando a mí”, sentencia.

Cristian Rivero también habló sobre cómo la paternidad lo ha cambiado por completo. Hoy en día aprecia mucho más los momentos familiares y le resulta inevitable preocuparse por cómo será el futuro de su hijo: “¿A qué tentaciones estará expuesto? ¡Dios mío! Que no caiga en ningún vicio. Que esté rodeado de buena gente”. El conductor afirma que los cimientos deben ponerse hoy, aunque siempre estará para su hijo, así sea grande e independiente.

Durante la entrevista, el también actor habló sobre lo fan que era de Gianella Neyra desde que aparecía en el programa de televisión “Telemúsica”. Luego vinieron las novelas en las que ella se ganó el corazón de los peruanos y, por supuesto, el de Cristian. “Yo era un fanático que veía a su artista en televisión”, señala. En más de una oportunidad consiguió su autógrafo, pero ella no lo recuerda porque pasaron muchos años hasta que por fin se conocieron.

La historia de amor empezó en 2011 cuando interpretaron los roles protagónicos en la telenovela Lalola. Él era su fan enamorado de toda la vida y había empezado a conocerla personalmente en las grabaciones del programa. Ambos habían terminado sus relaciones anteriores y, cuando ya estaba finalizando la novela, él se animó a dar el primer paso. “Hasta que un día me mandé. Dije: o reboto o me saco el clavo”, recuerda. Empezaron a salir hasta formar la bella familia que hoy comparten.

En la íntima entrevista, Cristian Rivero confesó que en una oportunidad estuvo al borde de la muerte a causa de una enfermedad que se le complicó. Además, en los juegos #Dilo sorprendió al improvisar una divertida escena junto a Jannina Bejarano.

Mira el programa completo.