El carismático conductor de televisión y también actor, Cristian Rivero, tiene un secreto muy bien guardado: vive experiencias paranormales desde que era un niño. En #Dilo con Jannina Bejarano confesó que desde que tenía cinco años de edad fue hostigado por presencias del más allá. “Literalmente, me han jalado el pelo, me han jalado el pie, me he deslizado por el piso”, reveló. Esta situación lo perturbó tanto y tantas veces en su vida que, hasta el día de hoy, es incapaz de dormir solo.

Las primeras veces sucedieron en Maranga, en la casa donde vivía durante su infancia. Un día de invierno, cuando salía de su habitación y se dirigía al cuarto de su bisabuela, el pequeño Cristian Rivero de solo cinco años vivió una de las experiencias más escalofriantes de su vida. “Me acuerdo que me fui gateando hacia el cuarto de mi bisabuela que estaba al fondo del pasillo. De pronto sentí un aire frío. Cuando levanté la cabeza ya no podía ver el fondo, todo era negro. Sentí ese aire frío y empecé a irme para atrás”, evoca.

Cristian Rivero cuando era un niño | Fotografía: Facebook.

Como en una película de terror. Mientras era arrastrado hacia atrás, tentaba agarrarse de los minúsculos espacios que restan entre los parqués sin éxito. “Quería gritar y no podía. Hasta que cuando pegué el grito mi bisabuela estaba al costado”, por suerte sabía manejar ese tipo de situaciones. “Ella tenía su altar en su cuarto, me llevó, rezaba, carajeaba a los fantasmas y todo”.

Años más tarde, en una visita al cementerio, un cuidador del campo santo le explicó que el frío que lo invadió aquella noche en el pasillo de su casa se debía a que una entidad quería ingresar a su cuerpo. “Cuando hay una entidad cerca, baja la temperatura. Hace un frío raro y cuando no puedes hablar es porque la entidad o esa energía está tratando de entrar a tu cuerpo. Hay explicaciones científicas”, aseveró.

Para Cristian no ha sido nada sencillo. Las terribles experiencias que pasó durante su infancia dejaron secuelas. “A raíz de eso, hasta el día de hoy no puedo dormir solo”. Ha recibido burlas de gente que no entiende su trauma y que le pregunta a qué le teme un adulto de 41 años. “Al cuco”, comparte bromeando. “Siento que me miran, que alguien se va a sentar en mi cama o que me van a jalar de nuevo las patas”, agrega.

Cristian Rivero confiesa en #Dilo que ha sentido presencias paranormales

¡Lo persiguen!

Si bien las primeras experiencias de Rivero fueron en la casa donde vivó los primeros años de su vida, lo paranormal le ha sucedido en más de una oportunidad. “Me pasa que al que asustan es a mí”. Por ejemplo, “voy al Real Felipe, me meto a la torre y se va la luz, ¿quién se queda solo? Yo”.

En una oportunidad compartió la habitación de un hotel en Cuzco con uno de los camarógrafos de Latina, Huachano. A la hora de dormir le pidió dejar el televisor prendido con la esperanza de no vivir una escena paranormal. Como resultaría lógico, su compañero se negó para poder dormir plácidamente.

Fotografía: Instagram.

La escalofriante anécdota vendría después. “Fue como que alguien vino corriendo, saltó en mi cama, yo me asusté y el otro (su camarógrafo) reaccionó”. Inmediatamente se miraron y Cristian le consultó si había sentido el movimiento. “¿Sentiste?” El camarógrafo le dijo: “¿Temblor?” Y Cristian muy asustado refutó: “¿Qué temblor? ¡Están penando!”

El resto de la noche la pasó en la recepción del hotel. Ahí pudo conversar con un trabajador, quien le revelaría que el cuarto donde estaban durmiendo se encontraba en la parte más antigua del hotel.

En la entrevista con #Dilo, Cristian también revela cuál fue el peor momento de su vida, y es que una complicada situación lo puso al borde de la muerte. Habla sobre lo duro que fue para él los primeros meses de paternidad y sobre su amor platónico de toda la vida, la actriz Gianella Neyra.

