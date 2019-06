Cristian Zuárez y Adriana Amiel: La historia de amor del ex de Laura Bozzo y su prometida

Cristian Zuárez y Adriana Amiel se han convertido en una de la pareja más estable del medio artístico en México. Perro antes de ser pareja, el argentino mantuvo una relación de 17 años con Laura Bozzo. Ellos se conocieron en Perú en la década de los 90, cuando la abogada era conductora de televisión y él era integrante del grupo argentino ‘Complot’.

Desde el primer momento hubo un click entre ambos personajes, así que iniciaron una relación y estuvieron juntos en las buenas y en las malas. La pareja viajó a México para empezar una nueva vida y así se mantuvieron por 17 años hasta el 2017 que Laura Bozzo confirmó que su historia de amor había llegado a su fin por una supuesta infidelidad por parte de Cristian Zuárez.



El argentino negó en todo momento las acusaciones de infidelidad y no le dio importancia, así que se mudó a Miami para disfrutar del amor al lado de su nueva pareja, la empresaria Adriana Amiel.



La historia de amor de Cristian Zuárez y Adriana Amiel

Cristian Zuárez, el ex novio de Laura Bozzo está más feliz que nunca, disfrutando de amor al lado de Adriana Amiel, una empresaria argentina de 50 años.



La pareja está junta desde hace un año y a través de las redes sociales comparten con todos sus seguidores los momentos más felices que pasa al lado de su compatriota.



Pero antes de alcanzar esta estabilidad emocional, existió toda una polémica, ya que Laura Bozzo aseguró que Cristian Zuárez le fue infiel y que tenía otra pareja desde hace dos años en Miami, Estados Unidos, país al cuál la abogada no puede ingresar.



“Yo no tenía idea de esta relación de dos años de Cristian con esta señora. No tenía la menor idea. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien”, dijo Laura en el programa ‘Beto a saber’ en 2017.



Pero a pesar de todo, el argentino negó que haya sido infiel a su ex pareja y le dio poca importancia a las declaraciones de la popular ‘abogada del pueblo’.



Actualmente se encuentra muy feliz al lado de Adriana Amiel y disfrutan a máximo su amor. Cristian asegura que su novia es tranquila, una buena compañera y le da todo el amor del mundo.



La pareja es tan estable que hace poco fueron parte del reality “Inseparables, amor al límite”, pero se convirtieron en los primeros expulsados del show por que perdieron todas las pruebas y esto hizo que los eliminaran, pero lo más resaltante de este momento fue que el argentino le pidió matrimonio a su novia.



Ante esta situación, Laura Bozzo se pronunció y aseguró que le da gusto que estén juntos porque son tal para cual y que ahora por fin haya alguien que quiere casarse con el argentino, quien le propuso matrimonio en siete ocasiones, las cuales siempre rechazó.