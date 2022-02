Cristiano Ronaldo no deja de asombrar al mundo y no solo por ser uno de los mejores futbolistas o ser un dedicado padre; sino también por ser crack en los negocios. La estrella lusa tiene una fortuna que supera los 1.000 millones de dólares, dinero que se lleva a las arcas gracias a su fama dentro y fuera de las canchas. Incluso ha sabido sacarles jugo a sus redes sociales.

Si bien actualmente Cristiano Ronaldo no goza de tantos privilegios económicos como antaño, cuando era uno de los os futbolistas mejor pagados y con mayor valor de mercado mundial; CR7 ha sabido hacerse de una importante fortuna ligada, principalmente a los sponsors. No obstante, también ha visto en sus redes sociales una oportunidad de incrementar sus ingresos. Y, de hecho, no es el único en hacerlo.

¿CUÁNTO GANA CRISTIANO RONALDO POR CADA POST EN INSTAGRAM?

Instagram es una importante fuente de ingresos para CR7, pues por cada post que publica, se lleva una buena suma de dinero. Distintas marcas se acercan al jugador y sus más de 390 millones de seguidores en dicha red social para pedirle que promocione sus productos. Así, el jugador, además del sueldo que percibe en el Manchester United, recibe una importante cantidad de dinero por cada post patrocinado por este.

Cristiano Ronaldo en Portugal durante el entrenamiento con su selección de fútbol (Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram)

Pero, ¿cuánto gana Cristiano Ronaldo por foto o storie en Instagram? De acuerdo a reportes y métricas de la red social, el alcance de sus publicaciones alcanza, por lo menos a un 40% del total de sus seguidores, lo que se traduce en que 156 millones de personas ven lo que sube. Es decir, el portugués cobra alrededor de 1 millón 400 mil euros por posteo.

Esta cifra, incluso, se acerca mucho a lo que percibe como futbolista, pues recordemos que para fichar con ‘Los Diablos Rojos’, redujo su salario. Según los medios internacionales, en el club actual, CR7 tiene un ingreso mensual de 2.6 millones de euros al mes. Por tanto, el jugador podría ganar lo mismo que gana como futbolista con solo dos posteos en Instagram.

¿QUÉ OTROS NEGOCIOS TIENE CR7?

El deportista luso es reconocido por haber construido ya un imperio de empresas entre las que destacan sus nuevos hoteles y también otros negocios especializados en los injertos capilares, motivando una facturación que ronda ya los 100 millones de euros, según informa la revista Forbes.

Cristiano Ronaldo también tiene entre sus negocios sus propias fragancias y varias marcas de ropa: CR7 Underwear; Denim y Blankets.