Cristina Pedroche y Alberto Chicote han hecho historia en la televisión gracias a que Campanadas 2021-2022 de Antena 3 consiguiera ser líder de audiencia en la tradicional retransmisión de Nochevieja. Sin embargo, lo que más llamó la atención de todos fue el look de la conductora que, a diferencia de otras ediciones, no solo dejó sin palabras por su vestido.

Como ya es tradición, desde hace siete años, las Campanadas de Antena 3 fueron las más esperadas por millones de televidentes, quienes se ganaron con la inédita apariencia de Cristina Pedroche. Esta vez, no fue solo su vestido el que acaparó todas las miradas, sino su pelo: la presentadora apareció totalmente calva para dar la bienvenida al año.

Cuatro días después del show, son muchos los televidentes que se preguntan cuál es el motivo que tuvo Pedroche para aparecer completamente calva. De hecho, la respuesta es simple y ella misma ha explicado en “Zapeando” el porqué de esta atrevida decisión.

POR QUÉ CRISTINA PEDROCHE APARECIÓ CALVA EN LAS CAMPANADAS 2021-2022

“¿Por qué era tan importante aparecer sin pelo?”, le preguntó Dani Mateo a Cristina Pedroche en el espacio de laSexta. La presentadora respondió: “Josie me dijo que odiaba el pelo, con el casco no había manera de cuadrarlo”. Pero, ¿realmente se rapó? En realidad, no.

“[Josie] me dijo que me lo tenía que cortar, que iba con el casco y me tenía que rapar la parte de abajo”, confesó Cristina. “Y las orejas y los nacimientos”, añadió Josie que también se encontraba en el programa.

“Entonces dijimos: ‘Vamos a hacer una prueba con caracterización, vamos a ver si somos capaces de esconder todo el pelo y que se quede de verdad de forma natural’ (…) Si yo me rapo ahora mismo, seguramente mi cabeza no esté tan lisa ni del mismo color”, comentó la madrileña.

Lo cierto es que, pese a estas dificultades, su diseñador se muestra de lo más contento con el resultado: “Me encanta todo lo que ha pasado y todo lo que nos hemos divertido. Es un look, pero es diversión y, al final, ha sido un exitazo”, sentenció el modista.

CRISTINA PEDROCHE CONTRA LAS CRÍTICAS

Su look en Campanadas 2021-2022 no solo llamó la atención de todos, sino que también fue víctima de bromas en las redes sociales. Sin embargo, la presentadora está más que acostumbrada a las polémicas, sobre todo cada 31 de diciembre.

No obstante, este 2022, la vallecana se mostró clara al respecto y defendió a quienes consideraba hacerlo. “Si les viene bien soltar el veneno, que lo suelten, pero solo contra mí, a mi equipo que me lo dejen tranquilito”, sentenció, refiriéndose a quienes intentan meterse con Josie y con todos los que la han ayudado.

