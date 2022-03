Tras mantener tres años de relación y un compromiso de boda, los cantantes Belinda y Christian Nodal dieron fin a su unión el pasado mes de febrero. Son diversos los rumores que surgieron alrededor de los jóvenes y los motivos de su separación, siendo uno de los más sonados la versión del periodista Gustavo Adolfo Infante.

El conductor de espectáculos y titular de ‘De Primera Mano’ se ha pronunciado en más de una ocasión sobre los intérpretes, dando a conocer que la española es quien estaría desesperada por regresar con Nodal, a tal nivel que habría recurrido a santeros para que la ayuden a recuperarlo.

Después de dar esas fuertes declaraciones, Infante volvió a tomar sus redes sociales pero esta vez para revelar el por qué Christian y Belinda ya no estarían juntos.

La pareja terminó su relación tras más de año y medio de noviazgo. (Foto: Belinda / Facebook)

EL MOTIVO DE LA SEPARACIÓN DE BELINDA Y CHRISTIAN NODAL

De acuerdo a lo expresado por el periodista en un video en vivo realizado en su cuenta de Facebook, la relación entre los cantantes finalizó por culpa de Cristy Nodal, madre del joven de 23 años. Si bien se conocía que la matriarca de la familia Nodal y su nuera eran muy cercanas, unos detalles económicos no habrían sido de su agrado, razón por la que cambió su actitud para con Belinda.

La versión de Gustavo Adolfo indica que Cristy solicitó una auditoría para conocer en lo que estaba gastando su hijo, dándose con la sorpresa de los millonarios recibos que este pagaba para consentir a la también actriz.

“Nodal empezó reglándole bolsas carísimas, abrigos, pagándole los empleados a Belinda y demás y se fueron tres o cuatro meses a Barcelona y Belinda con un staff de cinco personas. Entonces ¿quién crees que le pagaba el staff a Belinda? ¿Quién cree que le pagó el carro a Belinda en Barcelona? ¿Quién cree que pagó el hotel, la casa, el carro? Nodal, todo. No dejaba que Belinda sacara un euro de su bolsa. No lo permitía”, expresó el conductor.

Los artistas habrían utilizado sus canciones para mandarse unas indirectas tras su ruptura (Foto: Belinda / Instagram)

LAS AUDITORÍAS DE CRISTY NODAL

Después de que los entonces novios retornaron de su extenso viaje por Europa, Cristy Nodal decidió reunirse con el contador de la familia y analizar los gastos que había hecho su hijo en España:

“Y de repente Nodal viene para México y me cuentan que llegó –con gastos– con un dineral de allá de Europa y entonces es ahí en donde empiezan las pesquisas de la familia de Nodal. Empiezan a hacer investigaciones los contadores de Nodal, que a dónde se iba el dinero [...] Que si las facturas que le daba Belinda eran reales o no eran reales. Yo no sé si detectaron si algunas no eran reales, pero empezó Nodal a reclamarle a Belinda”.

Al darse cuenta de todos las facturas que pagó su primogénito, Cristy enfureció y, sin pelos en la lengua, intentó hacerlo caer en cuenta de que estaba siendo utilizado: “Hablaron con él, le hicieron una auditoría a Nodal de los gastos. Le dijeron te está viendo la cara, hermano. Terminan tronando Belinda y Nodal”.

La mamá de Christian Nodal ha llamado la atención por su belleza y juventud (Foto: Cristy Nodal / Instagram)

¿BELINDA LE PEDÍA A CHRISTIAN NODAL QUE PAGARA SUS COSAS?

Según el periodista, la única verdad es que Belinda nunca le pidió a su ex novio que le pagué algún detalle, sino que fue él mismo quien la quiso consentir en cada ocasión:

“¿Alguien los obligó? ¿Alguien les puso una pistola en la cabeza? Claro que no, ellos lo dieron por sus pistolas. Porque querían halagarla, querían apantallarla porque han de ver dicho ‘si yo estoy un poco federico, feito para andar con Belinda’, la verdad de las cosas o no sé, porque no creo que Belinda les diga ‘ay cómprame una bolsa carísima’… no lo creo”.