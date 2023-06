Se acabaron la mayoría de misterios en “The Idol”. El capítulo 2 se encargó de llevarse casi toda la intriga detrás de la serie de HBO Max y solo mostró una serie de predecibles y redundantes escenas. El episodio confirmó que Tedros es el malo y que Jocelyn está quebrada pero que podría dar una vuelta de tuerca a la dinámica entre los protagonistas. Así, el programa de Sam Levinson, The Weeknd y Lily-Rose Depp no ha podido salir de un agujero lleno de perogrulladas, excesos que no transmiten mucho y una propuesta que no termina de cuajar en medio de un desorden narrativo.

“Fantasía doble” (”Double Fantasy” en inglés) es el título del episodio, como de la canción de The Weeknd, que muestra primero a una Joss queriendo tomar las riendas de su música, su carrera y de su vida, después de haber pasado la noche con el sombrío (de lo que mal que está escrito y actuado) Tedros.

La celebridad presenta la nueva versión de su canción y es rechazada. Aunque hay una escena conflictiva, la incomodidad no se percibe por las estrambóticas líneas que tienen los actores. La situación es tan obvia como inconsistente, al igual que la dimensión de la estrella “iluminada” por el poder sexual de Tedros.

Mientras que la muerte de la madre de Jocelyn es comentada como un tema más, casi banalizándola, en un retrato de cómo se mueve la industria sobre las emociones y la salud mental de sus estrellas. Una crítica que toma forma, pero que no va más allá, sin dar más pasos hacia la parodia. Pisa el terreno de lo obvio: como el posible reemplazo de Dyanne (Jennie Ruby Jane) por una agotada Jocelyn.

Lily-Rose Depp durante el capítulo 2 de "The Idol" (Foto: HBO Max)

HISTORIA DUPLICADA

La historia todavía oculta de la madre de Jocelyn abre y cierra el episodio, dejando ecos de que se trata de un destino al parecer compartido entre progenitora e hija. ¿También fue una estrella que luego cayó en desgracia? ¿o una madre que formó y, a la vez, rompió la vida emocional de Joss para convertirla en celebridad?

Las puertas están abiertas y, quizás, sean los caminos por donde “The Idol” puede sacarse la atmósfera de los farragosos dos capítulos que ha estrenado en la plataforma de streaming. Porque hasta en los momentos más destacados, llega una frase que lo arruina todo.

The Weeknd como Tedros en la serie (Foto: HBO Max)

Cuando Jocelyn ya no puede más y hasta llega a sangrar por tantas repeticiones en el rodaje de su videoclip, entre la tensión y frustración, arruinada por una mezcolanza de tomas, aparece una frase para rematar el momento: “Para ser una estrella, debes aguantar el dolor”, dice un personaje secundario para el olvido.

En “Fantasía doble” también conocemos, de porrazo y sin ninguna sutileza, lo que ya se intuía: la maldad de Tedros, un tipo turbio que se quiere aprovechar de la fama y el dinero de Jocelyn, quien tiene un pasado casi delictivo y que parece una especie de gurú cazatalentos y coleccionista de artistas.

Ese intento de mística en torno al personaje se cae de bruces porque The Weeknd, sencillamente, no puede actuar. Y es peor cuando los diálogos no lo ayudan: para mayor ejemplo, están las que se dicen en las redundantes escenas sexuales de las parejas. El primer capítulo ya había planteado esa interacción carnal, estaba más que claro. ¿Por qué mostrar más si no se aporta algo distinto?

“The Idol” no levanta la cabeza y solo se hunde en su obviedad, redundancia y unos diálogos para nada memorables. No aprovecha las ambigüedades y contradicciones que pueden tener sus personajes, que se pierden entre dimensiones planas con la promesa de una transformación que todavía no se ve en la pantalla.