Muchas preguntas se vienen generando respecto a la película Cruella protagonizada por Emma Stone y es que si bien es un clásico de Disney, los críticos consideran que podría haber ciertos puntos que no están del todo claros para que este filme pueda tener una conexión con la recordada 101 dálmatas.

MÁS INFORMACIÓN: 10 cosas que seguramente no sabías de la película que protagoniza Emma Stone

Algunos han indicado que, en muchos casos, la película contradice o retoma lo que ya se conocía en 101 dálmatas, originando que su futuro sea una gran interrogante. Es así que aquí tratamos de resolver algunas de las interrogantes dejadas por Cruella.

¿Dónde encaja Cruella en el los 101 Dálmatas?

Tras de su estreno se indicaba que este filme podría ser una precuela de los 101 dálmatas de 1996. Sin embargo, los críticos consideraron que existen varias inconsistencias, como que es poco probable que Cruella mate perritos. La escena posterior a los créditos presenta a Pongo y Perdita como cachorros, de la época del 70, no hay forma de que encaje con las películas de los 90.

¿Cómo se vuelven Jasper y Horace los secuaces de Cruella?

Jasper y Horace aparecen como amigos y no como los secuaces de Cruella. Ellos la llevan desde la calle y fortalecen sus lazos. No obstante, todo cambia cuando Cruella toma el relevo de Estella y se ve impulsada por la venganza, pero su amistad aparentemente se remedia al final de la película.

Cruella (2021), protagonizada por Emma Stone, se estrena este 28 de mayo en simultáneo en salas de cine disponibles y Disney+ a través de Premier Access. | Crédito: Disney

¿Por qué Cruella le da un cachorro dálmata a Roger?

Cruella tiene a Anita como una amiga y es ella quien la conoce desde hace mucho tiempo; por otro lado, Roger es muy curioso y está de lado de Estella/Cruella. No existe interacción que sugiera que él es alguien a quien ella recordará, o que tal vez le pueda dar un cachorro.

¿Cómo se convierte Cruella en la villana de 101 dálmatas?

Lo que ha generado la sorpresa para muchos es que Cruella no responde a la pregunta que parecería ser toda su razón de ser: ¿cómo se convirtió Cruella De’Vil que odia a los dálmatas? En el filme se establece el motivo claro detrás de la villana de querer matar a los dálmatas en particular pero nunca sugiere que alguna vez dañaría a los animales. Por el contrario, los adopta como suyos y los cuida.

¿A dónde va Artie antes de los 101 dálmatas?

En el filme los personajes clave ya forman parte del 101 dálmatas. Cruella, Jasper, Horace, Anita, Roger, etc., aunque hay uno que no aparece y es Artie. La dueña de la tienda de ropa vintage llega a tener una amistad con Cruella, y el personaje juega un papel crucial en su diseño de moda. Se podría suponer que Artie todavía está involucrada a medida que crece el negocio de Cruella pero no es alguien que aparezca en la película de los dálmatas.

¿Por qué Roger escribe la canción de Cruella De’Vil?

Roger escribe la canción clásica «Cruella De’Vil». Esto no hace que Cruella se sienta de la mejor manera. Entonces, ¿por qué está cantando sobre lo aterradora y malvada que es Cruella? Aunque el sonido parece un poco más juguetón pero tiene un toque peculiar, especialmente porque le acaba de dar un cachorro.

“Cruella” llega a Disney + este 28 de mayo y muchos podrán acceder a ella con un pago adicional por el estreno. Sin embargo, el hecho que más llama la atención es Emma Stone, la ganadora del Oscar por “La la land”, aceptó ser la famosa antagonista de “101 Dalmatas”. (Foto: Frederic J. Brown AFP / Instagram @disneyplus).

Are Pongo & Perdita Siblings

Cruella les da Pongo y Perdita a Roger y Anita, aunque también se desliza la posibilidad de que sean descendientes de al menos uno de los dálmatas que Cruella tomó de la baronesa.

¿Sucederá Cruella 2?

Cabe precisar que Disney convierte a Cruella en una figura más heroica, y Cruella 2 podría continuar con ello al presentarle un nuevo enemigo con el que enfrentarse, o podría cambiar más las cosas, inclinándose hacia sus tendencias más malvadas en una villana para conectarse con 101 dálmatas. Además Cruella ha tenido un comienzo razonable en la taquilla y tiene ventaja de atraer espectadores en Disney.