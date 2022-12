Las telenovelas turcas se han colocado en el primer lugar de preferencia en todo el mundo y en distintos formatos, no solo en la televisión tradicional. El gran momento de los dramas otomanos sigue ganando nombres, como “Tierra amarga”, “Infiel”, “Love Is in the Air”, “Hermanos”, “Secretos de familia”, “Elif”, “Inocentes”, entre otros. Algunos son más breves que otros, pero ¿sabes cuál es el más extenso de todos hasta ahora?

Las comedias románticas no suelen pasar de la primera temporada o, si tienen más suerte, son renovadas en dos o tres entregas más. Sus pasos suelen ser fugaces, aunque su éxito se siga replicando por las emisiones que tienen en otras partes del mundo.

Un ejemplo de esto es “Love Is in the Air”, la ficción que llevó a la fama a Kerem Bürsin y Hande Erçel quienes se enamoraron durante el rodaje de la serie. Aunque luego terminaron, la historia de la pantalla chica sigue siendo recordada por el público, en especial por la vida personal de las estrellas turcas.

En cambio, los dramas turcos sí suelen tener un mayor número de temporadas, superando las cuatro o cinco entregas, como pasó con “Inocentes” o “Tierra amarga”. Sin embargo, ninguna de estas dos ha sido la más extensa hasta ahora. Aquí te contamos cuál es la ficción que tiene esa marca.

Züleyha en una escena de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿CUÁL ES LA NOVELA TURCA MÁS EXTENSA DE LA HISTORIA?

“Elif” es la telenovela turca más extensa en la historia de la televisión con un total de 940 capítulos emitidos a través del Kanal 7. La novela, que ha llegado a más de una veintena de países, se emitió entre 2014 y 2019, finalizando en su quinta temporada.

Los episodios de la producción, además, tenían una duración promedio de una hora, lo que no melló el interés del público por conocer más de la historia de la pequeña Elif, interpretada por la actriz juvenil Isabella Damla Güvenilir. La talentosa niña inició el rodaje con cinco años y salió de la ficción a los 10, ganándose el cariño del público.

En otros países, debido a la cantidad de tiempo de los episodios, los canales de televisión fragmentaron lo que se vio en la pantalla chica, por lo que el drama otomano llegó a contar con 1160 capítulos en su versión internacional. Además, en su emisión original, la tercera temporada fue la más larga con 199 episodios emitidos entre el 20 de setiembre de 2016 y el 23 de junio de 2017.