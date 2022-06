¿Sabes cuál es la película más cara? En esta nota tenemos un listado con las diez más costosas de todos los tiempos, aunque esto no quiera decir que sean las más éxitosas. No te lo pierdas.

Y es que no siempre los films más taquilleros y con mayor recaudación, son los que más inversión en producción tuvieron. Uno de los ejemplos de esto es Avatar, que ha sido la cinta que más entradas ha vendido en la historia del cine, pero no fue la que más cara resultó. Por eso, no aparece en esyte top ten.

¿CUÁLES SON LAS DIEZ PELÍCULAS MÁS CARAS?

A continuación, las producciones con un presupuesto más alto:

10. “Batman vs Superman: el origen de la justicia”

Año: 2016

Costo: US$263 millones

“Batman v Superman: Dawn of Justice” se estrenó en la Ciudad de México el 19 de marzo de 2016 y en los Estados Unidos el 25 de marzo de 2016 en 2D y 3D. En su sólido debut estableció nuevos récords de taquilla, la película experimentó una caída histórica en su segundo fin de semana y nunca se recuperó, ya que recaudó $ 874 millones en todo el mundo para convertirse en la séptima película más taquillera de 2016 en todo el mundo . A pesar de generar ganancias, se desempeñó por debajo de las expectativas y recibió críticas generalmente desfavorables.

Batman v Superman no superó la expectivas, pese a su elevado presupuesto (Foto: Warner Bros.)

9. “John Carter”

Año: 2012

Costo: US$264 millones

Esa mezcla de aventuras y ciencia-ficción protagonizada por Taylor Kitsch fue un ejemplo de cómo jugar con fuego podía pasarle factura a una gran compañía como Disney. Aunque al final consiguió recuperar el dinero con la taquilla de fuera de Estados Unidos, en 2012 le supuso un boquete de US$84 millones a la compañía, que canceló sus dos secuelas. Desde entonces su director, Andrew Stanton, solo ha dirigido Buscando a Dory en 2016.

"John Carter" (2012) está en el top de las películas más costos, pero no ha sido exitosa (Foto: Disney)

8. “Star Wars: El ascenso de Skywalker”

Año: 2019

Costo: US$275 millones

“Star Wars: Episodio IX - El Ascenso de Skywalker” se estrenó en Los Ángeles el 16 de diciembre de 2019 costó la friolera de US$275 millones. Una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que recuperó más de 1.000 millones en todo el mundo, solo la mitad en Estados Unidos. Recibió críticas mixtas de los críticos, pero recaudó más de US$1,074 mil millones en todo el mundo. Obtuvo una ganancia neta estimada de US$300 millones.

“Star Wars: El ascenso de Skywalker” costó US$275 millones (Foto: Disney)

7. “Han Solo: Una historia de Star Wars”

Año: 2018

Costo: US$275 millones

Solo se lanzó en los Estados Unidos el 25 de mayo de 2018. Se trata de la película más cara del universo Star Wars, así como la menos conocida. Disney y Lucasfilm quisieron aprovechar el tirón del personaje de Han Solo para expandir el universo galáctico con una nueva franquicia, pero a pesar de incluir a Emilia Clarke (”Juego de Tronos”) y a un actor carismático como Alden Ehrenreich, las productoras no consiguieron el resultado esperado. La película a duras penas consiguió recaudar US$392 millones en todo el mundo y US$275 millones fue la inversión. Recibió una nominación a los Mejores Efectos Visuales en la 91ª edición de los Premios de la Academia.

'Solo: A Star Wars Story' sorprendió a todo con este cameo (Foto: Lucasfilm)

6. “Liga de la Justicia”

Año: 2017

Costo: US$ 307 millones

“La liga de la justicia” es la película más cara del Universo DC, aunque no tuvo ni por asomo la buena recaudación que las de su gran rival, Marvel: US$657 millones. Se estrenó en Los Ángeles el 13 de noviembre de 2017.

"La liga de la justicia" se estrenó en el 2017 y logró recaudar un total de 657.9 millones de dólares en todo el mundo. (Foto: WB)

5. “Piratas del Caribe: En el fin del mundo”

Año: 2007

Costo: US$ 307 millones

“Piratas del Caribe: En el fin del mundo” se convirtió en la gran competidora de “Vengadores: Endgame”. La quinta entrega de la saga “Piratas del Caribe” no recaudó tanto como su predecesora, aunque sí que sacó una buena ganancia. Recaudó US$ 960 millones y US$350 millones de ganancia.

En la tercera parte de "Pitaras del Caribe" entre las más costosas (Foto: Walt Disney Pictures)

4. “Vengadores: Infinity War”

Año: 2018

Costo: US$325 millones

“Vengadores: guerra infinita” tuvo su estreno mundial el 23 de abril de 2018 en Los Ángeles. La película recibió aclamación universal por parte los críticos, quienes elogiaron la actuación del elenco, los efectos especiales, el peso emocional de la historia y las escenas de acción. Ha recaudado más de US$2 mil millones en todo el mundo, por lo que es la película más taquillera de 2018. En su fin de semana de estreno, recaudó US$641 millones en todo el mundo y US$258 millones en Estados Unidos y Canadá. Recibió una nominación a los Premios Óscar por Mejores Efectos Especiales.

"Avengers: Infiniti War" entre las más caras de la historia(Foto: Marvel Studios)

3. “Vengadores: Juego Final”

Año: 2019

Costo: US$356 millones

“Vengadores: Endgame” tiene ese tercer puesto con sus US$356 millones de inversión. Además, ostenta el puesto de la película más recaudatoria de todos los tiempos: US$2,797 millones.

"Avengers Endgame" no decepciona a los millones de fans en el mundo. En la imagen los tres Vengadores originales: Thor, Captain America y Iron-Man. (Foto: Marvel Studios).

2. “Los Vengadores: La era de Ultron”

Año: 2015

Costo: US$365 millones

Sorprende leer que la segunda entrega de la saga Vengadores. La inversión fue alrededor de US$370 millones, peor no necesitó tanta publicidad como “Vengadores: Endgame”. Recaudó US$1,400 millones en todo el mundo.

Mira el nuevo tráiler de Los Vengadores: La era de Ultron. (Foto:Difusión)

1. “Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas”

Año: 2011

Costo: US$379

Tiene el logro de ser la película más cara de la historia, aún ajustándola a la inflación de cada época. Costó la friolera de US$410 millones, según Forbes. A pesar de que la cuarta entrega de la franquicia Piratas del Caribe no fue, ni de lejos, la mejor de todas, sí tuvo un gran éxito recaudatorio en taquillas: más de US$1,000 millones en todo el mundo.

Piratas del Caribe es la más costosa (Foto: Disney)