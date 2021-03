Desde que empezó su carrera en el mundo de la actuación, Andrés García ha sido y es considerado uno de los histriones más talentosos y atractivos del medio, cuyas interpretaciones son difíciles de olvidar. Si bien, se inició en el cine con la película “Chanoc” cuando tenía 25 años, al poco tiempo y luego de grabar decenas de filmes fue llamado para iniciarse en la televisión, plataforma donde ha grabado por más de cuatro décadas.

Fue en la pantalla chica donde alcanza la fama y se consolida como uno de los actores más queridos, no sólo por el gran trabajo que realizaba, sino por los suspiros que robaba de sus seguidoras, de sus compañeras del medio y muchas artistas reconocidas convirtiéndose en todo un galán; situación que lo llevó a protagonizar diversos romances con hermosas mujeres. Una de ellas fue la exitosa modelo Carmen Campuzano.

El actor Andrés García fue un cotizado galán de los años 70, 80, 90 y 2000. (Foto: @jessaquebelleza)

LA RELACIÓN DE ANDRÉS GARCÍA CON CARMEN CAMPUZANO

Actualmente, Andrés García está alejado de la farándula, pero siempre recuerda importantes pasajes de subida, sobre todo referidos al corazón. Durante una entrevista al programa Hoy, se animó a contar brevemente la relación que tuvo con la supermodelo Carmen Campuzano, de quien guarda los mejores momentos vividos a su lado.

“Carmen fue un gran amor; fue un amor muy intenso, muy pasional, muy interesante. Uno de los grandes amores de mi vida, efectivamente”, señaló contundentemente al histrión de 79 años.

Asimismo, se refirió que este romance, al igual que otros que tuvo, no pudo mantenerlo bajo la sombra porque él era una persona muy mediática. “Casi no han sido secretos porque soy figura pública desde hace muchos años, ¿no? Pero hay eventos y hay romances que quizás todavía no he hablado de ellos; según me van viniendo a la memoria, entonces los voy hablando”.

Pese a que su romance con Campuzano fue cuestionado por la diferencia de edad, pues él le lleva por casi 30 años, ellos no hicieron caso y se dejaron llevar por lo que dictaba sus corazones. Además, aunque ya acabó, prefiere tener guardado lo mejor que vivieron.

“No hay que conservar malos recuerdos, hay que conservar los buenos. No todo es bueno en las relaciones humanas; entonces, yo recuerdo lo bueno y hago a un lado lo malo”, precisó el actor de República Dominicana.