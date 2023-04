Once años tuvieron que pasar para que el mundo vea a Adamari López alejarse de las pantallas de televisión, pero en su faceta de conductora del programa “Hoy Día” que se transmite a través de Telemundo. Pero si bien se dijo que este fue un acuerdo celebrado por ambas partes, los fans de la artista han querido saber más detalles como, por ejemplo, cuánto ganaba. ¿Qué se sabe sobre esto?

“Hoy Día” es uno de los programas más exitosos de Telemundo que por muchos años ha entretenido a la telaudiencia gracias al profesionalismo de reconocidas figuras del ambiente artístico que estuvieron entre sus filas, entre ellos Adamari López.

De acuerdo a Tv y Novelas, Telemundo indicó, a través de un comunicado, que tanto la cadena internacional como la actriz decidieron mutuamente que era el momento oportuno para que ella deje su rol como presentadora.

“Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos”, señaló la cadena.

Adamari López fue la conductora del programa Hoy día (Foto: Adamari López / Instagram)

LA VERSIÓN DE ADAMARI LÓPEZ EN REDES SOCIALES

Tras conocerse esta noticia, la propia Adamari López usó sus redes sociales para dirigirse a sus millones de fans y explicarles respecto a su situación.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicar que tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, señaló la actriz.

Sin embargo, ha surgido una pregunta respecto a este caso: ¿cuánto ganaba López?

EL SUELDO DE ADAMARI LÓPEZ EN TELEMUNDO

Al respecto Javier Ceriani, conductor de “Chisme no like” indicó, según Tv y Novelas, que la conductora y actriz tenía un gran sueldo.

“Lei el contrato, exactamente cuánto ganaba Adamari López, con comas y los centavos. De común acuerdo no se fue, la echaron. Sé de muy buena fuente que ganaba al año y esos se divide por 12, la cifra de 640 mil dólares, más retroactivo, bonos, comerciales, rozaba los 840 mil dólares”, señaló el conductor según Tv y novelas.

EL FIN DE ADAMARI LÓPEZ EN TELEMUNDO

Este sacudón en la televisión latinoamericana pondría fin a la exitosa carrera de Adamari en Telemundo. Empezó en la cadena hace 11 años tras debutar en “Un Nuevo Día”, para luego pasar momentos increíbles y diversos acontecimientos a lo largo de su vida.

Y es que la puertorriqueña atravesó diversas etapas como el nacimiento de su pequeña Alaïa, la muerte de sus padres, su separación con Toni Costa y el largo periodo de pandemia que tuvimos durante los últimos 3 años.

DATOS PERSONALES DE ADAMARI LÓPEZ

Nombre completo: Adamari López Torres

Adamari López Torres Lugar de nacimiento: Humacao, Puerto Rico

Humacao, Puerto Rico Nacionalidad: Puertorriqueña

Puertorriqueña Cumpleaños: 18 de mayo

18 de mayo Año de nacimiento: 1971

1971 Edad: 51 años

51 años Instagram: @adamarilopez