Además de “House of the Dragon”, “Game of Thrones” tendrá otra precuela basada en los “Cuentos de Dunk y Egg”, una serie de tres novelas cortas creadas por George R.R. Martin, y se desarrollan 90 años antes de los eventos de la saga principal “Canción de hielo y fuego”.

Por lo pronto Variety informó de HBO ya dio luz verde al nuevo proyecto que contará con episodios de una hora de duración, pero aún no cuenta con director, guionistas, actores o más detalles.

“Cuentos de Dunk y Egg” está compuesta de tres novelas cortas, “El Caballero Errante”, “La Espada Leal” y “El Caballero Misterioso”, que fueron recopiladas en “El caballero de los Siete Reinos”. Las historias relatan las aventuras de Ser Duncan el Alto y de su escudero Egg casi un siglo antes de lo sucedido en “Game of Thrones”.

“El Caballero Errante”, “La Espada Leal” y “El Caballero Misterioso” fueron recopiladas en “El caballero de los Siete Reinos” (Foto: Debolsillo)

¿QUIÉNES SON DUNCAN EL ALTO Y EGG?

Dunk, mejor conocido como Duncan el Alto, fue un caballero errante originario del Lecho de Pulgas. Al principio fue escudero de Ser Arlan del Árbol de la Moneda, compañero de Aegon V Targaryen, pero tras la inesperadamente muerte de Arlan decide competir en el Torneo de Vado Ceniza.

En el camino conoce a un chico con la cabeza rapada llamado Egg, quien le rogó que lo acepte como su escudero. Juntos se dirigen al torneo, donde luego de una confusión y ofensa, el príncipe Aerion Targaryen demanda un juicio de Siete.

Durante el combate, Dunk casi muere a manos de Aerion, pero recuerda sus habilidades de lucha callejera y obliga al príncipe a rendirse. Tras la batalla el padre de Egg, Maekar, le pide a Dunk que convierta a su hijo en escudero oficial. Duncan acepta, pero se niega servir a la Casa Targaryen.

Lo anterior sucede en “El Caballero Errante”, mientras que en “La Espada Leal”, una plaga devastadora, la Gran Epidemia Primaveral, se lleva a cientos de miles de personas, incluido el rey, por eso el trono lo ocupa Aerys I Targaryen. En esta historia, Dunk y su escudero Egg viajan por las tierras del Dominio, y se convierten en espadas leales de Ser Eustace Osgrey, hasta que finalmente tratarán de solucionar el conflicto ocasionado.

En “El Caballero Misterioso”, los Siete Reinos gozan de un período de paz, pero hay cierta inquietud bajo el rey Aerys I y su Mano, Lord Brynden Ríos. Dunk y Egg viajan al norte desde Tiesa con esperanzas de ver el Muro, pero les llega la noticia de que se celebrará un torneo en Murosblancos, que es solo un pretexto para que se inicie la Segunda Rebelión Fuegoscuro.