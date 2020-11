Televisa lanzó el año pasado el remake de “Cuna de lobos ”, la telenovela que fue un gran éxito en la década del 80 y fue protagonizada por María Rubio. En la versión de 2019, la actriz española Paz Vega interpretó a Catalina Creel junto a un elenco de primera recibiendo una buena respuesta por parte del público.

El remake de “Cuna de lobos” también contó con las actuaciones de Leonardo Daniel, Gonzalo García Vivanco, Paulette Hernández, Diego Amozurrutia, Alejandro Larios Creel, entre otros actores. Los 25 capítulos que produjo Televisa intentaron calar en las nuevas generaciones y alcanzar el éxito que tuvo la versión de 1986.

Yadhira Carrillo es una reconocida actriz mexicana que ha participado en un gran número de telenovelas como “La otra” y “Amarte es mi pecado” (Foto: Televisa)

La encargada de realizar esta adaptación de “Cuna de lobos” fue Giselle González, productora de “La Candidata” y “Para volver a amar”. Ella tuvo la importante labor de elegir a la mejor candidata para interpretar a Catalina Creel, personaje que finalmente cayó en las manos de Paz Vega. Sin embargo, inicialmente se pensó en otra actriz: Yadhira Carrillo , reconocida por participar en un gran número de telenovelas como “La otra” y “Amarte es mi pecado”.

Así lo reveló recientemente la actriz mexicana durante una transmisión en vivo, donde compartió el motivo que la llevó a rechazar la propuesta de protagonizar el remake de “Cuna de lobos” . “Me hubiera encantado hacerlo. No era el momento para mí para poder trabajar porque yo tenía en ese momento compromisos de trabajo” , explicó.

“Dicen que luego si te avientas muchos compromisos con uno no quedas bien, entonces les di todas las gracias del mundo, con todo mi corazón no lo pude hacer. Y después supe que lo había hecho esta hermosísima mujer española que de verdad admiro y me encanta verla trabajar. Yo creo que fue la mejor Catalina Creel que pudieron haber encontrado. Me encantó”, agregó.

El remake de “Cuna de lobos” surgió en el marco de ‘Fábrica de sueños’, proyecto que pretende adaptar en total 12 historias clásicas del catálogo de Televisa, entre ellas, “Rubí”, “La usurpadora”, “El maleficio”, “Colorina”, “Los ricos también lloran”, “Rosa salvaje”, “Corona de lágrimas”, “Quinceañera”, “El privilegio de amar” y “Corazón salvaje”.

El remake de "Cuna de lobos", emitida originalmente por el Canal de las Estrellas entre 1986 y 1987, tuvo 25 capítulos (Foto: Televisa)

