Basada en la novela homónima de Frank Miller y Tom Wheeler, “Cursed”, es una reinterpretación de la leyenda del Rey Arturo contada a través de Nimue, una joven con un don misterioso destinada a convertirse en la Dama del Lago, la misma que le entrega a Excalibur al rey Arturo.

La serie de Netflix contará con 10 episodios y contará con un elenco conformado por Katherine Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgård, Daniel Sharman, Sebastian Armesto, Matt Stokie, Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Emily Coates, Billy Jenkins, Bella Dayne y Peter Mullan.

El rodaje de “Cursed”, dirigida por Zetna Fuentes (Ray Donovan, Jessica Jones), comenzó en marzo de 2019. Mientras se filmaba la ficción también se producía el libro que salió en octubre del año pasado.

Cursed | Tráiler de la serie de Katherine Langford

“Siempre me ha fascinado la historia mitológica de Arthur, y en particular Nimue. Se puede interpretar de muchas maneras, desde una historia encantadora para niños, como en ‘The Sword in the Stone’, hasta una interpretación aterradora como ‘Excalibur’”, explicó Miller en un comunicado cuando se anunció el libro.

Wheeler agregó: “me siento honrado de trabajar con la leyenda viva Frank Miller en ‘Cursed'. No puedo pensar en un escritor-artista que haya tenido un impacto más formativo en mi crecimiento como narrador”.

Katherine Langford es la protagonista de "Cursed" (Foto: Netflix)

HISTORIA DE “CURSED”

Este coming of age es descrito por Netflix como “una reimaginación de la leyenda del Rey Arturo contada a través de la mirada de Nimue, una heroína adolescente con un misterioso don que está destinada a convertirse en la poderosa (y trágica) Dama del Lago”.

Según continúa la descripción oficial, "tras la muerte de su madre, ella encuentra un compañero inesperado en Arthur, un joven mercenario que trata de encontrar a Merlin y entregar una antigua espada".

A lo largo de su viaje, Nimue se convertirá en un símbolo de coraje y rebelión contra los aterradores Paladines Rojos y su cómplice, el Rey Uther.

La primera temporada de "Maldita" tendrá diez episodios (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “CURSED”

El 18 de junio Netflix compartió el primer tráiler de “Cursed”. En el clip de poco más de un minuto Nimue relata la destrucción de su aldea mientras se muestran algunas escenas de batalla retorcidas. “La leyenda dice que esta espada pertenece al único rey verdadero. Pero, ¿y si la espada elige una reina?”, dice la protagonista.

ACTORES Y PERSONAJES DE “CURSED”

El elenco de la serie está encabezado por Katherine Langford (Nimue). El reparto lo completan Devon Terrell (Arturo), Gustaf Skarsgård (Merlín), Daniel Sharman (El Monje Llorón), Sebastian Armesto (Rey Uter), Matt Stokie (Gawain), Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Emily Coates (Hermana Iris), Billy Jenkins (La Ardilla), Bella Dayne (Lanza Roja) y Peter Mullan (padre Carden).

Sobre el reparto Wheeler dijo a EW: “Darse cuenta de estos personajes de la página a la pantalla fue un desafío creativo único y emocionante. Creo que, ante todo, al elegir a Cursed, Frank y yo estábamos buscando una verdad mitológica, actores que pudieran llevar la emoción y la humanidad a personajes legendarios sin perder el sentido de la magia elemental y las apuestas épicas. Dirigido por Katherine Langford, que es a la vez héroe clásico y rudo espadachín, este elenco extraordinario ha aportado tanta profundidad, compromiso y corazón a esta historia. Estamos ansiosos por presentarlos al público de todo el mundo”.

Katherine Langford como Nimue

Devon Terrell como Arturo

Gustaf Skarsgård como Merlín

Peter Mullan como el padre Carden

Lily Newmark como Pym

Shalom Brune-Franklin como Igraine

Daniel Sharman como el Monje llorón

Sebastian Armesto el Rey Uter

Emily Coates como la Hermana Iris

Billy Jenkins

Charlie Eales

Daniel Sharman interpreta a el Monje llorón en "Cursed" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “CURSED”?

La primera temporada de “Cursed” se estrenará el 17 de julio de 2020 a través de Netflix.