Si de villanas de telenovelas comentamos, sin lugar a duda Cynthia Klitbo es una de las que destaca gracias a su talento y magnífica interpretación. Esta actriz mexicana de 54 años sigue vigente en el mundo del entretenimiento, por lo que todos están a la expectativa de su carrera, sin descuidar temas sobre su vida sentimental. Precisamente, sobre lo último, ella dio a conocer, el 25 de febrero, que su relación con el también actor Juan Vidal había llegado a su fin.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la antagonista de “El privilegio de amar” señaló de los rumbos diferentes que ambos tomaron, pero pese al distanciamiento mantendrán su amistad.

“Es muy triste para mí hacer de conocimiento público que Juan Vidal y una servidora hemos decidido conservar la amistad y concluir nuestra relación sentimental. Con profunda paz y los mejores deseos para el futuro, seremos amigos toda la vida”, escribió.

A raíz de la noticia, que cayó por sorpresa para los seguidores de ambos, la pregunta que cae d madura es ¿por qué terminaron su noviazgo? A continuación, te lo contamos.

La actriz y Juan Vidal compartían los momentos que pasaban en sus redes sociales (Cynthia Klitbo / Instagram)

¿QUÉ LLEVÓ A CYNTHIA KLITBO Y JUAN VIDAL TERMINAR SU ROMANCE?

Como se recuerda, Cynthia Klitbo y Juan Vidal comenzaron su relación en agosto de 2021 y desde el instante que la oficializaron, las muestras de amor y cariño no faltaban en sus redes sociales.

Paseos, momentos juntos, trabajo, entre otros eran compartidos por los actores, quienes trabajaron juntos en “Vino el amor”; por ello, la noticia de la ruptura causó conmoción y muchos se preguntaron por qué acabaron tras seis meses.

Lamentablemente, en el comunicado de la histrionisa no se precisan las razones que la llevaron a terminar con el dominicano de 45 años. “Agradeceré su comprensión y respeto, pues esta es la única declaración que haré sobre el particular”, precisó.

En la cuenta de Instagram de Vidal tampoco no hay ningún pronunciamiento, solo fotos de su trabajo en anteriores producciones como “Soltero con hijas” y, el mismo día del comunicado de Klitbo, una imagen de la telenovela “Mi fortuna es amarte”, en la cual viene participando.

La actriz, su hija y Juan Vidal haciendo turismo en Perú (Cynthia Klitbo / Instagram)

¿POR QUÉ SORPRENDIÓ EL FIN DE LA RELACIÓN?

El fin de la relación sorprendió a todos porque ambos señalaban que estaban muy enamorados y que tenían planes a futuro, por lo que esperaban que su amor durara muchos años.

Incluso, Vidal sorprendió una vez cuando aseguró que anhelaba formar una familia con Cynthia Klitbo, con la que tenía planes de adoptar. Sin duda, una propuesta que haría pensar a cualquiera que el noviazgo estaba consolidado.

Si bien, ellos hicieron púbico su romance en agosto de 2021, la actriz aseguró que desde mucho tiempo “le gustaba Juan Vidal”. “Él tenía 21 años y yo 31, nos gustamos desde que nos conocimos y ahora estamos muy enamorados, ojalá esto nos dure muchísimos años”, mencionó.

Lo cual fue confirmado por el histrión en una entrevista con TVyNovelas. “Cynthia y yo nos gustamos desde hace mucho tiempo. Ella está en mi vida desde hace más de 23 años, es una gran amiga y una mujer que amo y adoro desde siempre. Se nos da este romance en Perú y bienvenido sea”, indicó.

Asimismo, precisaron que al inicio no quería hacer público su romance para no perder su privacidad, pero por respeto al otro y al no querer ocultar lo que sentían, lo gritaron a los cuatro vientos.