Fueron novios por seis años y todo ese amor que los unió por primera vez, los llevó al altar. Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, tal como se especulaba desde hace unos meses, ya son flamantes esposos, aunque hay ciertos detalles que han preferido mantenerse en secreto.

La conductora de televisión volvió por una ocasión a “Venga la alegría” de TV Azteca para hablar de muchas cosas y una de ellas fue su matrimonio con el cantante.

A lo largo de la emisión del programa, los compañeros de conducción notaron el aro de matrimonio que ahora lleva puesto, quedando sorprendidos por la joya. Es más, en las redes sociales del espacio televisivo también se mostraron algunas imágenes del mismo.

Fiel a su estilo, Rodríguez no dio mucha información sobre el anillo, pero hubo otras personas que se encargaron de hacer el “trabajo sucio” y realizar las averiguaciones pertinentes.

Carlos Rivera y Cynthia son novios desde 2016 (Foto: Cynthia Rodríguez / YouTube)

¿CUÁNTO COSTÓ EL ANILLO DE MATRIMONIO DE CYNTHIA RODRÍGUEZ?

Conocer a ciencia cierta el costo del anillo sería casi imposible, a menos que Carlos Rivera revele cuánto tuvo que pagar, pero se pueden hacer estimaciones, tal como lo hizo Shanik Berman.

La periodista especialista en espectáculos informó que la joya de diamantes habría costado alrededor de los 55 mil euros, lo cual se puede traducir en 1.2 millones de pesos, una cifra muy ostentosa y que no cualquier persona podría pagar.

Ello confirmaría el buen momento que vive la pareja, pues uno podría pensar que el cantante no escatima en gastos por engreír o ver feliz a quien ha considerado como el amor de su vida.

Kristal Silva presume el anillo que lleva puesto Cynthia Rodríguez (Kristal Silva / Instagram)

CYNTHIA RODRÍGUEZ CONFIRMA SU SALIDA DE “VENGA LA ALEGRÍA”

Desde hace algunos días se filtró la información de que Cynthia Rodríguez había renunciado a “Venga la alegría” y este jueves 11 de agosto ella misma lo confirmó al acudir al foro de TV Azteca luego de varios meses de vacaciones.

La actriz y cantante dio esta mala noticia para sus fanáticos y, como era de preverse, tuvo una emotiva despedida por parte de sus compañeros de la conducción y de la producción.

¿ESTÁ EMBARAZADA?

Cuando se especuló acerca de su salida del show matutino, uno de los principales rumores que giraban alrededor era un posible embarazo, razón por la que habría decidido dar un paso al costado.

Sin embargo, ella misma se encargó de desmentir eso, aunque dejó en claro que está en sus planes y que espera concretarlo este año. Del mismo modo, aseguró que, cuando eso suceda, ella misma será la encargada de comunicárselo al público en general.

“Hay cosas que se tiene que compartir y no, no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón al público que yo sé que nos ama, que me quiere tanto y que se emociona en cuanto ven que estoy un poquito abultada”, comentó.