Un video viral muestra el momento exacto en que la presentadora mexicana Cynthia Urías sufre una aparatosa caída durante las transmisión del programa “Cuéntamelo Ya”, que se emite por el canal de Las Estrellas.

En el clip, vemos a Cynthia junto a sus compañeras en el set de televisión, cuando de pronto da un mal paso, se tambalea y cae al piso.

Tras la caída, la presentadora se desmayó, e inmediatamente el equipo de producción y sus compañeras corrieron a auxiliarla.

Después de que el video consiguiera cientos de reproducciones y comentarios sobre su estado de salud, Cynthia Urías tomó con humor la difusión del video.

A través de una historia de Instagram, la mexicana agradeció a sus fanáticos por la preocupación que mostraron y aseguró que no fue más que un susto.

“Gracias a los que se preocuparon por la caída, fue el miércoles pasado y sin novedad. Gracias a Dios no me pasó absolutamente nada. Me desmayé del susto no más, siempre me pasa, soy como el Chavo del 8, me da la chiripiorca. Besos a todos”, escribió en una historia de Instagram.