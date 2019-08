D23 Expo 2019 EN VIVO: sigue aquí en directo el evento con todas las novedades de Disney

Este día viernes es quizá el más importante para todos los fans de las distintas franquicias de Disney y es que se realizará, a partir de las 12:00 horas (de Perú), la D23 Expo 2019, evento que nos mostrará EN VIVO todas las novedades de la marca del 'ratón' con respecto al futuro en streaming como en películas.

Es así como Disney lanzó el calendario completo con las actividades que hará día por día en la D23 Expo y aquí te lo traemos completo para que estés atento.

Viernes 23 de agosto:

El día comienza con la presentación de los Disney Legends Awards, el cuál es entregado oficialmente por el CEO de Disney, Bob Iger, con un premio que honra la participación destacada de algunas de las figuras de la marca que sobresalieron durante su estadía ahí.

Las personas que se llevarán este galardón a sus hogares son Wing Chao, Robert Downey Jr., Jon Favreau, James Earl Jones, Bette Midler, Kenny Ortega, Barnette Ricci, Robin Roberts, Diane Sawyer, Ming-Na Wen y Hans Zimmer.

A horas de la tarde, viene el primer 'plato fuerte' del día y es que Disney+ hará su presentación oficial con un primer vistazo de muchas de las novedades que traerá el streaming, entre las que resaltarán las imágenes de 'La Dama y el Vagabundo', 'The Mandalorian', ‘High School Musical: The Musical: The Series’ y muchas otras más.

Sábado 24 de agosto

Lo que muchos esperan. En este día se hará la presentación de Walt Disney Studios, mostrando algunas grabaciones y rodajes de los próximos proyectos a salir. Algunos tráilers y muestras de lo que se viene para la saga de Star Wars así como también el futuro para Marvel Studios.

Domingo 25 de agosto

Aquí tenemos la presentación de las novedades que se nos viene en los parques temáticos de Disneyland a cargo del Presidente Bob Chapek. Probablemente presenten las nuevas atracciones de Star Wars así como la posibilidad de ver lo último acerca de Marvel Land, el centro de atracciones dedicado a los superhéroes de Marvel Studios.

Este es el calendario completo de la D23 Expo 2019. (Foto: Disney) Este es el calendario completo de la D23 Expo 2019. (Foto: Disney)

Horarios en el mundo para ver la D23 Expo 2019 EN VIVO:

En Perú: a las 12:00 horas 14:00

En México: a las 10:00 horas

En España: a las 18:00 horas

En Bolivia: a las 13:00 horas

En Brasil: a las 15:00 horas

En Chile: a las 14:00 horas

En Colombia: a las 12:00 horas

En Costa Rica: a las 09:00 horas

En Cuba: a las 13:00 horas

En Ecuador: a las 10:00 horas

En El Salvador: a las 13:00 horas

En Estados Unidos: a las 1:00 horas ET/10:00 horas PT

En Guatemala: a las 11:00 horas

En Honduras: a las 10:00 horas

En Nicaragua: a las 10:00 horas

En Panamá: a las 11:00 horas

En Paraguay: a las 14:00 horas

En Puerto Rico: a las 13:00 horas

En República Dominicana: a las 13:00 horas

En Uruguay: a las 14:00 horas

En Venezuela: a las 13:00 horas.

Link para ver la D23 en vivo:

Solo se podrán ver algunos eventos y podrás seguirlo haciendo click aquí.