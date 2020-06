”Da 5 Bloods” es una película de guerra estadounidense que es dirigida por Spike Lee, el legendario director, guionista, productor y actor de cine que ha producido más de 35 películas con su compañía 40 Acres & A Mule. Su obra se caracteriza por estar explorando continuamente las relaciones raciales, lña diversidad dentro de la comunidad negra y como los medios de comunicación juegan un papel vital en la vida cotidiana.

Entre las obras más conocidas de Lee se encuentran “Do the Right Thing” (1989), “Malcolm X” (1992), “25th Hour” (2002), “BlacKkKlansman” (2018) y ahora “Da 5 Bloods” (2020), que tiene como principales protagonistas a Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr., Mélanie Thierry y Paul Walter Hauser.

Originalmente escrita por Danny Bilson y Paul De Meo en el 2013, la historia fue re-escrita por Spike Lee y por Kevin Willmott y sigue la vida de un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam que regresan al país en búsqueda de su caído comandante, así como el tesoro que ellos enterraron mientras hacían su servicio militar allí.

Lleno de drama, acción y mucha crítica social, la cinta se ha llevado muchas críticas positivas en los últimos días, pero hay algunos elementos de su final que se han escapado de los espectadores. ¿Qué pasó y qué significa su final? En esta nota te lo contamos pero cuidado, habrán spoilers más adelante de “Da 5 Bloods”.

¿QUÉ PASÓ Y QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE " DA 5 BLOODS”?

"Da 5 Bloods": ¿qué pasó y qué significa el final de la nueva película de Spike Lee? (Foto: Netflix)

Paul, Otis, Eddie y Melvin se reúnen en Vietnam después de mucho tiempo de haber servido en la guerra de Vietnam. Ellos planean volver a la jungla donde alguna vez habían luchado en la guerra y su plan es localizar a Norman, su hermano de armas que había muerto en la guerra. Ahora quieren llevarlo a casa, pero eso no es lo único que los volvió a unir.

Años atrás, los cinco habían encontrado un cofre de lingotes de oro que el gobierno estadounidense debía ofrecer a los vietnamitas que se habían puesto del lado de la guerra. Los Bloods decidieron quedarse con ellos y esconderlos de los demás. Norman tenía la intención de devolver el oro a la comunidad y usarlo como fuente para luchar por su gente. Pero antes de que pudiera cumplir con estos planes, lo matan.

Pero ellos no están solos, además de los cuatro Bloods los acompañan Tien, el ex amante de Otis, y David, el hijo de Paul con quien tiene una relación problemática. Todos ellos inician entonces un viaje hacia este lugar con recuerdos dolorosos para todos, en especial por lo que pasó con su compañero caído Norman y todo lo que hicieron durante la guerra.

"Da 5 Bloods": ¿qué pasó y qué significa el final de la nueva película de Spike Lee? (Foto: Netflix)

En los momentos finales de la cinta, la paranoia de Paul se descontrola, por lo que el grupo trata de controlarlo a la fuerza, pero él lo toma como una traición. Cuando salen del bosque, encuentran a Vinh esperándolos, pero algunos Việt Cộng (VC) también llegan al lugar para robarles el oro. Esto lleva a un tiroteo en el que David está herido y los VC huyen. Paul toma su parte del oro y se va enojado porque todos ahora son un traidor para él.

Los Bloods, Vinh, Hedy y Simon, restantes se dirigen al templo cercano donde tendrán una mejor oportunidad de luchar contra los VC que regresarán para tomar represalias. Ellos están seguros de que regresarán con más fuerza y descubren que Desroche fue quien traicionó a los Bloods, sin que Tien lo supiera. Se produce un intenso tiroteo, que los Bloods ganan, pero con un precio.

“Da 5 Bloods” en la película fueron Paul, Otis, Eddie, Melvin y Norman. Habían desarrollado un vínculo estrecho entre ellos, en el que se amaban como hermanos. Cuatro de ellos sobrevivieron a la Guerra de Vietnam, pero regresaron muchos años después para recuperar a su líder caído. La segunda visita resulta ser otra batalla en la guerra que nunca dejaron atrás. Permaneció con ellos todo este tiempo, y cuando se reencuentran, se topan con el mismo peligro del que apenas habían escapado la última vez.

"Da 5 Bloods": ¿qué pasó y qué significa el final de la nueva película de Spike Lee? (Foto: Netflix)

El primero en caer fue Norman. Su muerte afectó a Pablo más que a los otros. Si bien descartan la cercanía de Paul con Norman, resulta que Norman está más atormentado por la culpa que por el dolor. Fue él quien le disparó a Norman, aunque por error. Al final, Norman se le aparece y le pide que lo deje ir, liberando a Paul del peso de la culpa que ha estado cargando toda su vida. Poco después, los VC lo encuentran y después de obligarlo a cavar su propia tumba, lo matan.

Eddie se hace pedazos después de pisar una mina terrestre, lo que deja a Melvin y Otis, que luchan por sus vidas en la pelea final en el templo. Después de sacar de la lucha a varios VC, Melvin muere después de proteger una granada para que no dañe a su compañero. Desroche está muy cerca de matar a Otis, pero David interviene justo a tiempo para salvarlo y matar al francés.

Una de las cosas que los Bloods adoptan como eslogan es “Los Cinco Bloods no mueren, nos multiplicamos”. Al final de la película, vemos que sucede lo mismo. Incluso cuando cuatro de cinco Bloods se han ido, dejan más Bloods que prometen cambiar el mundo. Según los deseos de Eddie, su parte del oro se dona a la causa de la que Norman había hablado. Black Lives Matter recibe una gran donación que brinda más apoyo a su movimiento. El dinero de Melvin se envía a su hijo, y el oro de Paul se pierde en el bosque.

"Da 5 Bloods": ¿qué pasó y qué significa el final de la nueva película de Spike Lee? (Foto: Netflix)

Otis se reúne con Tien y finalmente conoce a su hija, Michon. Vinh, que había ayudado a mover el oro después de que Desroche estaba fuera de combate, también recibe su parte. Hedy y Simon, que se incorporaron al plan en el último minuto, usan su parte para promover su plan de eliminar las minas terrestres y ayudar a las personas que han sido afectadas por ellas.

De esta forma, el final retrata un enorme momento de sentimiento, honor y fortaleza del grupo original que la cinta rinde homenaje al “multiplicarlos”. Si bien no está basada en una historia real, Spike Lee logró con esta cinta que muchos se sientan nostálgicos con cada pérdida de un Blood en el campo de batalla, entendiendo su compromiso con la guerra y su respeto a los demás compañeros.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Warrior Nun”, la nueva serie de Netflix

Tráiler de Warrior Nun, la nueva serie de Netflix