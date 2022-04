Desde hace algunos meses, René Perez (Residente) se enfrascó en una pelea con el colombiano J Balvin, llegando a crear “una tiradera” en su contra durante la “Music Sesión #49″, en colaboración con Bizarrap. Ante esto, usuario recordaron la foto que los cantantes se tomaron junto a Daddy Yankee años atrás.

En la foto, tomada en 2016 en una fiesta organizada por Spotify para los artistas más populares en distintos géneros, se ve a Residente, J Balvin y Daddy Yankee sonriendo y compartiendo el fruto de su éxito. Incluso, la instantánea fue compartido en sus redes sociales.

Esta, además, sirvió “de prueba” para los usuarios que, aseguran, todo se trataría de un truco publicitario para poner en el mapa tanto al colombiano como al portorriqueño.

LA FOTO DE J BALVIN, RESIDENTE Y DADDY YANKEE

Durante una transmisión en vivo, René Pérez recordó cómo se tomó esa foto y acusó al colombiano de interrumpir su conversación e intentar burlarse de él.

“La gente no sabe tras bastidores, desde antes, desde el día en que me conoció, la primera vez que este hombre me conoció… Estaba (Daddy) Yankee, está de testigo, comenzó a burlarse de mí de que yo no tenía hits, sin conocerme comenzó a burlarse”, señaló.

Cabe recalcar que Residente apoyó a J Balvin y Daddy Yankee en los Latin Grammys 2017 dando a entender que ellos ganarían en las 2 categorías que estaban nominados los tres juntos. pic.twitter.com/LLDZncW3RK — Melanie (@ahbuenoyque) March 4, 2022

Si bien la tensión continuó, según indica el ex Calle 13, fue tras sus comentarios contra los Grammy que explotó la enemistad.

“Me dijo Me voy a hacer millonario con lo de los hotdogs. No supe cómo responderle. Yo no iba a hacer merch como él lo hizo. Yo hago rap”, confesó, haciendo alusión a la mercancía que el colombiano lanzó luego de que el portorriqueño comparara el talento de Balvin con un hot dog.

Sin embargo, luego de que “José” revelara que su madre había sido hospitalizada, el boricua suspendió el pleito e incluso pidió una cadena de oración por su pronta recuperación. Aunque, admitió, tenía sus dudas de la noticia: “Algo me decía que quería generar lástima”.