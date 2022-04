Para nadie es un secreto que Daddy Yankee es uno de los cantantes más importante en la historia de la música, siendo el artista que puso al reggaetón como el género favorito de millones de personas y, por supuesto, el anuncio de su retiro ha impactado a sus millones de seguidores.

Precisamente, tras anunciar que se despedirá de los escenarios, Ramón Luis Ayala Rodríguez se volvió tendencia en búsquedas y agotó en tiempo récord las entradas para su gira de despedida por varios países de América y Europa.

Sin embargo, todo pudo cambiar un 6 de enero, y el esposo de Mireddys Gonzalez así lo recuerda, pues el mundo pudo quedarse sin “El cangri”, “El Big Boss” o “El máximo líder”.

La canción está incluida en el sexto disco de Daddy Yankee, Prestige. (Foto: AFP)

¿QUÉ LE PASÓ A DADDY YANKEE EL 6 DE ENERO?

En Prestige, el sexto disco del cantante que fue lanzado en 2012, el portorriqueño incluyó el tema “6 de enero”, donde cuenta la dura etapa previa a su fama mundial y cómo un incidente estuvo cerca de truncar la carrera más prolífica en la historia del género urbano.

Ayala emergió de los barrios más humildes de San Juan, Puerto Rico, en una familia de músicos que convivió no solo con talento y ritmo, sino también con la violencia callejera y sobresalió sorteando los peligros y los vicios que truncaban emergentes carreras.

“Es como lo expresé en el tema 6 de enero del último disco, Prestige. He tenido tres atentados personales. Mucha gente desconoce esas luchas en los barrios. Pero me han baleado tres veces y en una de ellas casi pierdo la vida. Al verme al borde de la muerte y al sol de hoy no te puedo decir otra cosa, ¡estoy bendecido! Mírame, de verdad, yo no te digo una cosa que sea mentira”, recordó el boricua.

Incluso, el pasado 6 de enero, el intérprete de “El ritmo no perdona” cerró sus cuentas en redes sociales para conmemorar “la fecha en que volvió a la vida”.

Aquel día, su disquera, El Cartel Records, publicó en Instagram una frase firmada por el cantante: “Yo nací un 3 de febrero, renací en un 6 de enero. La muerte vino a buscarme pa´hacerme su prisionero”.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Daddy Yankee incluye anécdotas o referencias a su barrio, pues ya lo hizo con canciones como King Daddy o Somos de Calle.